इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम, चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाईं, लखनऊ से होकर गुजरेंगी दिल्ली और मुंबई की ट्रेन

भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने दिल्ली और मुंबई के लिए चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है.

भीड़ को देखते हुए रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें.
भीड़ को देखते हुए रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 10:13 PM IST

लखनऊ : हवाई सेवाएं बाधित होने के चलते यात्रियों को सफर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यात्रियों को ट्रेन या फिर रोडवेज बसों का ही सहारा है. ट्रेनों में भी यात्रियों को सीटें नहीं मिल रही हैं. भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने दिल्ली और मुंबई के लिए चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी. यह ट्रेनें लखनऊ के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यहां के यात्रियों को भी आवागमन में काफी राहत मिलेगी.

ट्रेन संख्या 05581 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष ट्रेन नौ दिसम्बर को गोरखपुर से 23.25 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन बस्ती से 00.32 बजे, गोंडा से दो बजे, गोमती नगर से 04.35 बजे, बादशाहनगर से 05.10 बजे, ऐशबाग से 05.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 07.55 बजे, उरई 10.20 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) से 13.20 बजे, इटारसी से 21.12 बजे होते हुए तीसरे दिन भुसावल 1.45 बजे पहुंचेगी. यहां से होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस 09.00 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 05582 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर विशेष गाड़ी 11 दिसम्बर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 11 बजे प्रस्थान कर कल्याण से 11.45 बजे, ईगतपुरी से 14.10 बजे, नासिक रोड से 14.42 बजे, भुसावल से 18.50 बजे, खंडवा से 21.40 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन इटारसी से 00.25 बजे, रानी कमलापति से 2.40 बजे, बीना से 4.50 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) से 6.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 12.05 बजे, ऐशबाग से 13.45 बजे, बादशाहनगर से 14.12 बजे, गोमती नगर से 14.55 बजे, गोरखपुर 20.15 बजे पहुंचेगी.

इस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक, साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो और एल.एस.एल.आर.डी. का एक कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे.

ट्रेन संख्या 05903 डिब्रूगढ़-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी नई दिसम्बर को डिब्रूगढ़ से दोपहर 14.00 प्रस्थान कर न्यू तिनसुकिया से 15.10 बजे, सिमालगुड़ी से 16.44 बजे, मरियानी से 17.42 बजे, फुरकेटिंग जंक्शन से 18.40 बजे, दीमापुर से 19.45 बजे, दीफू से 20.21 बजे, लमडिंग से 21.10 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन गुवाहाटी से 00.45 बजे, रंगिया से 2.05 बजे, न्यू बोंगाईगांव से 4.10 बजे, कोकराझार से 4.54 बजे होते हुए तीसरे दिन गोरखपुर से 1.00 बजे, बस्ती से 2.27 बजे, लखनऊ से 7.20 बजे, गाजियाबाद 15.00 बजे छूटकर 16.00 बजे आनन्द विहार टर्मिनस पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 05904 आनन्द विहार टर्मिनस-डिब्रूगढ़ विशेष गाड़ी 12 दिसम्बर को आनन्द विहार टर्मिनस से 00.40 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 1.35 बजे, मुरादाबाद से 5.35 बजे, बरेली से 06.52 बजे, लखनऊ से 11.20 बजे, गोरखपुर से 17.30 बजे होते हुए दूसरे दिन बरौनी से 1.05 बजे, खगड़िया से 2.05 बजे, न्यू जलपाई गुड़ी से 8.45 बजे, दीमापुर से 21.50 बजे चलेगी.

तीसरे दिन फुरकेटिंग से 00.20 बजे, मरियानी से 1.05 बजे, सिमालगुड़ी से 01.57 बजे और न्यू तिनसुकिया से 3.40 बजे छूटकर 5.20 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी. इस ट्रेन में एलएसएलआरडी का एक, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के छह, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो, वातानुकूलित पेन्ट्रीकार का एक, जनरेटर सह लगेज यान का एक और शयनयान श्रेणी के सात कोच सहित कुल 18 कोच लगाये जाएंगे.

ट्रेन संख्या 01182 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष गाड़ी नौ दिसम्बर को बनारस से 19.40 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 20.05 बजे, मिर्जापुर से 21.50 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी से 1.17 बजे, मानिकपुर से 3.50 बजे, सतना से 4.57 बजे, मैहर से 5.27 बजे, कटनी से 6.30 बजे, जबलपुर से 8.30 बजे, नरसिंहपुर से 10.04 बजे, पिपरिया से 11.18 बजे, इटारसी से 14.00 बजे तीसरे दिन नासिक रोड से 00.29 बजे और कल्याण से 4.44 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस 6.25 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 01181 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस विशेष गाड़ी 11 दिसम्बर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 8.25 बजे प्रस्थान कर कल्याण से 9.14 बजे, नासिक रोड से 12.55 बजे, भुसावल से 17.05 बजे, खण्डवा से 19.30 बजे, इटारसी से 21.10 बजे, पिपरिया से 23.17 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन नरसिंहपुर से 00.23 बजे, जबलपुर से 2.10 बजे, कटनी से 3.35 बजे, मैहर से 4.32 बजे, सतना से 5.37 बजे, मानिकपुर से 7.25 बजे, प्रयागराज छिवकी से 10.00 बजे, मिर्जापुर से 13.26 बजे और वाराणसी से 15.35 बजे छूटकर 16.05 बजे बनारस पहुंचेगी. इस ट्रेन में एलएसएलआरडी का एक, सामान्य द्वितीय श्रेणी/साधारण द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान (अनारक्षित) के चार, शयनयान श्रेणी के चार, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 10 और जनररेटर सह लगेज यान के एक कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे.

ट्रेन संख्या 05029 बनारस-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी नौ दिसम्बर को बनारस से 20.15 बजे चलकर ज्ञानपुर रोड से 21.28 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 23.20 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन गोविन्दपुरी से 2.20 और गाजियाबाद से 9.45 बजे छूटकर आनन्द विहार टर्मिनस 10.30 बजे पहुंचेगी. वापसी यात्रा में 05030 आनन्द विहार टर्मिनस-बनारस विशेष गाड़ी 10 दिसम्बर को आनन्द विहार टर्मिनस से 12.20 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 12.55 बजे, गोविन्दपुरी से 20.00 बजे चलेगी. दूसरे दिन प्रयागराज जंक्शन से 01.35 बजे और ज्ञानपुर रोड से 02.55 बजे छूटकर बनारस 04.15 बजे पहुंचेगी. ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी के 20 और जनररेटर सह लगेज यान के दो कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जाएंगे.

