ETV Bharat / state

NEET पेपर लीक मामला : मर्डर दाढ़ी वाला करे और पकड़ा मूंछ वाला जाए, यह नहीं चलेगा - उच्च शिक्षा मंत्री

मर्डर दाढ़ी वाला करे और पकड़ा मूंछ वाला जाए, यह नहीं चलेगा - उच्च शिक्षा मंत्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

योगेंद्र उपाध्याय ने कॉकरोच पार्टी को एक बगुला पार्टी करार देते हुए कहा कि इस पार्टी का न तो कोई स्पष्ट विधान है और न ही कोई संगठन बचा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई नैतिक बल नहीं है क्योंकि यदि वे सीधे मैदान में आएंगे तो जनता उनसे उनके शासनकाल का हिसाब मांगने लगेगी, इसीलिए वे युवाओं के रोष की आड़ में एक नया शिगूफा छोड़कर राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पेपर लीक जैसी घटनाओं को सरकारी संरक्षण मिलता था, जबकि वर्तमान सरकार ऐसे नेटवर्क को जेल भेजकर दंडित कर रही है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि अगर पहले के दौर में 100 पेपर लीक होते थे, तो आज सिर्फ 10 हो रहे हैं, जो कि 90 प्रतिशत की बड़ी कमी को दर्शाता है और आने वाले समय में इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा.

प्रेस वार्ता के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि नीट पेपर मामले में विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहा है. लोकतंत्र में सबको मांग करने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि वह इसमें शामिल नहीं थे. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि मर्डर दाढ़ी वाला करे और पकड़ा मूंछ वाला जाए. वहीं उन्होंने आगामी 6 तारीख को होने वाले प्रदर्शन पर भी आपत्ति जताई.

मर्डर दाढ़ी वाला करे और पकड़ा मूंछ वाला जाए, यह नहीं चलेगा - उच्च शिक्षा मंत्री (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने एक दिवसीय दौरे पर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार के कार्यकाल में व्यवस्थाओं का कायाकल्प हुआ है और सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम कर रही है, जिससे पहले के मुकाबले गड़बड़ियों में भारी कमी आई है.

इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा को लेकर कहा कि अंग्रेजों के जमाने से लेकर साल 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे, जबकि योगी सरकार के इस छोटे से कार्यकाल में 10 नए सरकारी विश्वविद्यालय खोले जा चुके हैं. इसी तरह निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 29 से बढ़कर 53 हो चुकी है. सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय है, ताकि अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंच सके.

मंत्री ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय नैक (NAAC) ग्रेडिंग की शीर्ष सूची में नहीं आता था, लेकिन पिछले पांच वर्षों के भीतर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय (A++) रैंकिंग, चार विश्वविद्यालय (A+) रैंकिंग और दो विश्वविद्यालय (A) रैंकिंग हासिल कर चुके हैं. इसके अवाला तीन विश्वविद्यालय यूजीसी ग्रेड वन में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यूपी के तीन विश्वविद्यालयों ने क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग और छह विश्वविद्यालयों ने क्यूएस एशिया रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है.

अब उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का हब बन रहा है और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ टाई-अप किया जा रहा है, जिससे विदेशी फैकल्टी यहीं आकर पढ़ाएगी और जो गरीब छात्र पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा सकते थे, उन्हें अब यहीं वैश्विक स्तर की शिक्षा मिल सकेगी. वहीं, उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसी हुई है क्योंकि सरकारी स्कूलों का स्तर लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले बेसिक शिक्षा में बच्चे नंगे पैर और ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाते थे और बस्तों में किताबें नहीं होती थीं, लेकिन आज सरकार इस उद्देश्य के लिए सीधे बच्चे की मां के खाते में पैसे भेज रही है, जिससे सब कुछ आसानी से मिल रहा है.

'हर जिले में बन रहा मेडिकल कॉलेज'

चिकित्सा के क्षेत्र का जिक्र करते हुए मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जबकि पहले पूरे प्रदेश में सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेज थे. उन्होंने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां पहले कोई इलाज नहीं कराना चाहता था, वह आज एम्स को टक्कर दे रहा है.

'सपा का झंडा और गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी'

वहीं, आगरा में हुए संदिग्ध हत्याकांड और पकड़े गए आरोपी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जिस गाड़ी पर लगा सपा का झंडा, समझ लो बैठा है कोई शहर का गुंडा. उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के दिन लद चुके हैं और ऐसे सभी अराजक तत्व जल्द ही पूरी तरह से ठीक कर दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, अजय राय बोले- कर दीजिए मेरा एनकाउंटर, हत्या कर दीजिए मेरे परिवार की, मैं पीछे नहीं हटूंगा