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मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: कॉलेज के पास गेस्ट हाउस में चल रहा था 'गंदा खेल', 4 युवतियां समेत 7 गिरफ्तार

मथुरा: मथुरा के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार देर रात पुलिस ने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की, जहां लंबे समय से देह व्यापार का काला कारोबार चल रहा था. पुलिस ने मौके से चार युवतियों और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है. साथ ही घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

दरअसल, जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरएस गेस्ट हाउस में पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ संधिक्त गतिविधियों की जाती हैं. पुलिस ने शनिवार की देर रात कोतवाली पुलिस की एक टीम गठित करते हुए मौके पर छापामार कार्रवाई की, जहां मौके पर चार लड़कियां और तीन लड़के संदिग्ध हालात में मिले. इसके अलावा पुलिस ने वहां से बियर की बोतल और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है.