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मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: कॉलेज के पास गेस्ट हाउस में चल रहा था 'गंदा खेल', 4 युवतियां समेत 7 गिरफ्तार

गेस्ट हाउस में देह व्यापार का काला कारोबार चलाया जा रहा था, मौके से आपत्तिजनक सामान बरामद

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मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: कॉलेज के पास गेस्ट हाउस में चल रहा था 'गंदा खेल' (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 1:07 PM IST

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मथुरा: मथुरा के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार देर रात पुलिस ने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की, जहां लंबे समय से देह व्यापार का काला कारोबार चल रहा था. पुलिस ने मौके से चार युवतियों और तीन युवकों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है. साथ ही घटनास्थल से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है. पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

दरअसल, जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरएस गेस्ट हाउस में पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ संधिक्त गतिविधियों की जाती हैं. पुलिस ने शनिवार की देर रात कोतवाली पुलिस की एक टीम गठित करते हुए मौके पर छापामार कार्रवाई की, जहां मौके पर चार लड़कियां और तीन लड़के संदिग्ध हालात में मिले. इसके अलावा पुलिस ने वहां से बियर की बोतल और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है.

कॉलेज परिसर के पास 'गंदा खेल'
बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हर रोज सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यहां के कुछ होटल और गेस्ट हाउस में देह व्यापार का काला कारोबार चलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत कॉलेज परिसर के पास बने आवासीय कॉलोनी के कुछ लोगों ने पुलिस को दी थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह कार्रवाई की है.


सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस को शनिवार की देर रात सूचना दी गयी थी कि कॉलेज परिसर के पास कुछ अवांछनीय गतिविधियां चल रही हैं. पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर छापामार कार्रवाई की. मौके से चार लड़कियां और तीन लड़के संदिग्ध स्थिति में मिले हैं, इसमें खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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