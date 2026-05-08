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नारायणपुर के अबूझमाड़ में बड़ा सड़क हादसा, आईटीबीपी का राशन वाहन दुर्घटनाग्रस्त, तीन जवान घायल

नारायणपुर में भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी के तीन जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

ITBP vehicle overturns in Narayanpur
नाराणयपुर में आईटीबीपी की गाड़ी पलटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 9:19 PM IST

2 Min Read
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नारायणपुर: अबूझमाड़ में नारायणपुर के मंदोड़ा मार्ग पर भीषण हादसा हुआ है. यहां ITBP की राशन सप्लाई में लगा वाहन पलट गया. इस हादसे में तीन जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं. एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल नारायणपुर लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

सड़क हादसे में आईटीबीपी के जवान घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटीबीपी के जवान अबूझमाड़ के मंदोड़ा कैंप में पदस्थ हैं और सड़क सुरक्षा टीम का हिस्सा थे. शुक्रवार को वे मंदोड़ा मार्ग पर नियमित गश्त और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे. इसी दौरान ITBP की राशन और अन्य सामग्री लेकर एक 407 वाहन मंदोड़ा कैंप की ओर जा रहा था. बताया जा रहा है कि मार्ग में चढ़ाव के पास वाहन चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिससे भारी भरकम 407 वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के समय सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे तीन जवान सीधे वाहन की चपेट में आ गए. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि मोटरसाइकिल वाहन के नीचे दब गई और जवान गंभीर रूप से घायल हो गए.

नारायणपुर सड़क हादसे में तीन जवान घायल (ETV BHARAT)

सड़क हादसे के बाद मची अफरा तफरी

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आसपास मौजूद अन्य ITBP जवान और सुरक्षा कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद घायल जवानों को वाहन के नीचे से बाहर निकाला गया. इसके बाद एंबुलेंस की मदद से तीनों जवानों को जिला अस्पताल नारायणपुर पहुंचाया गया.

घायल जवानों को रायपुर किया जा सकता है रेफर

अस्पताल सूत्रों के अनुसार दो जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक जवान की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है. जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा घायलों का तत्काल उपचार शुरू कर दिया गया है. जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल जवानों को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है.अबूझमाड़ के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण मार्गों पर लगातार सुरक्षा ड्यूटी निभा रहे जवानों के लिए यह हादसा बेहद चिंताजनक माना जा रहा है.

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