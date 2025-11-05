ETV Bharat / state

लोगों से भरी पिकअप तीन बार पलटी, 25 घायल, कई की हालत नाजुक

बाड़ी शहर के किरी मोहल्ला निवासी भूरी सिंह कुशवाह एवं उसके परिवार के लोग 2 नवंबर को हुई बेटी की शादी की विदाई कराने पिकअप गाड़ी में सवार होकर उसकी ससुराल जा रहे था. पिकअप गाड़ी में पुरुष और बच्चे समेत करीब 30 लोग बैठे हुए थे. बाड़ी शहर के बाइपास पर तेज रफ्तार में पिकअप गाड़ी का पहिया निकलने की वजह से खाई में तीन पलटी खाकर हाईवे किनारे पलट गई.

धौलपुर: बाड़ी शहर से गुजर रहे एनएच-11बी स्थिति बॉबी ढाबे के नजदीक 30 लोगों से भरी पिकअप गाड़ी का पहिया निकलने के कारण तीन बार पलट गई. इस हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं. घायलों में आधा दर्जन की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

घटना से मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग दुर्घटना को देख मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचित कर घायलों को बाहर निकाला. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस द्वारा सभी घायलों को बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. करीब आधा दर्जन घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. घायलों में गुड्डू, जतिन, दीपक एवं नरेंद्र की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि पिकअप गाड़ी का पहिया निकलने की वजह से हादसा हुआ है. गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है. करीब 20 घायलों का बाड़ी सरकारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है.

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक की मौत, तीन घायल : वहीं, दूसरा सड़क हादसा चांदपुर के पास हुआ. उत्तर प्रदेश के सइया निवासी कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर धौलपुर चार खरीदने जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रैक्टर-ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गया. इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, तीन लोग गंभीर घायल हुए हैं. घायलों का उपचार किया जा रहा है. वहीं, मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.