किडनी तस्करी की 'काली कमाई' से प्रेमिका संग गोवा-मनाली में अय्याशी करता था फर्जी डॉक्टर, पुलिस पूछताछ में खुलासा
बीवी-बच्चे को मायके में छोड़कर खुद प्रेमिका के साथ गाजियाबाद में फ्लैट में रहता था आरोपी
कानपुर: शहर के बहुचर्चित किडनी कांड का खुलासा हाल ही में कमिश्नरेट पुलिस ने किया था. उसके बाद इस मानव अंग तस्करी रैकेट के मास्टरमाइंड और फर्जी डॉक्टर रोहित तिवारी को दो दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अब आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
डीसीपी पश्चिम एसएम क़ासिम आबिदी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रोहित तिवारी ने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. रोहित ने कुबूला कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली पारुल के किडनी ट्रांसप्लांट से जो काली कमाई हुई थी, उसी रकम से उसने गोवा, नैनीताल और मनाली घूमने गया था. आरोपी ने यह भी बताया कि जैसे ही कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट का केस पूरा करता था, उसके बाद अपनी प्रेमिका के साथ घूमने निकल जाता था. आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ गाजियाबाद में फ्लैट में रहता था, जबकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर कन्नौज में अपने मायके में रहती है.
कई नंबरों से बात करता था रोहित
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया आरोपी रोहित 12वीं पास है, लेकिन वह दिमाग से बेहद शातिर और अय्याश था. वह पकड़ में न आए इसलिए नंबर बदल-बदल कर बात करता था. हालांकि पुलिस को उसकी प्रेमिका की कॉल डिटेल मिली, उसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के पास पहुंचकर रोहित का फोन नंबर हासिल किया. जिसका उपयोग वह कर रहा था और उस नंबर के आधार पर पुलिस रोहित तक पहुंच पाई और उसे गिरफ्तार कर लिया.
डीसीपी पश्चिम ने बताया अभी तक इस मामले में आहूजा अस्पताल की संचालक, उनके पति डॉक्टर सुरजीत आहूजा, आरोही अस्पताल के संचालक राजेश, मेडलाइफ अस्पताल के संचालक रामप्रकाश, प्रिया अस्पताल के संचालक नरेंद्र सिंह, दलाल शिवम अग्रवाल, ओटी मैनेजर राजेश कुमार, ओटी इंचार्ज कुलदीप सिंह राघव, परवेज सैफी व सरगना रोहित तिवारी को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अभी इस मामले में डॉक्टर अफजल व उसके सहयोगी अली की तलाश जारी है.
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