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किडनी तस्करी की 'काली कमाई' से प्रेमिका संग गोवा-मनाली में अय्याशी करता था फर्जी डॉक्टर, पुलिस पूछताछ में खुलासा

किडनी तस्करी की 'काली कमाई' से प्रेमिका संग गोवा-मनाली में अय्याशी करता था फर्जी डॉक्टर रोहित तिवारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

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कानपुर: शहर के बहुचर्चित किडनी कांड का खुलासा हाल ही में कमिश्नरेट पुलिस ने किया था. उसके बाद इस मानव अंग तस्करी रैकेट के मास्टरमाइंड और फर्जी डॉक्टर रोहित तिवारी को दो दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अब आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. डीसीपी पश्चिम एसएम क़ासिम आबिदी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रोहित तिवारी ने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. रोहित ने कुबूला कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली पारुल के किडनी ट्रांसप्लांट से जो काली कमाई हुई थी, उसी रकम से उसने गोवा, नैनीताल और मनाली घूमने गया था. आरोपी ने यह भी बताया कि जैसे ही कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट का केस पूरा करता था, उसके बाद अपनी प्रेमिका के साथ घूमने निकल जाता था. आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ गाजियाबाद में फ्लैट में रहता था, जबकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर कन्नौज में अपने मायके में रहती है. कई नंबरों से बात करता था रोहित