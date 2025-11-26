ETV Bharat / state

शराब घोटाला में बड़ा खुलासा : पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने खेला बड़ा खेल, EOW की चार्जशीट में पर्दाफाश

शराब घोटाला मामले में EOW चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है.पूर्व आबकारी आयुक्त को घोटाले में हर महीने 50 लाख का कमीशन मिलता था.

EOW chargesheet in liquor scam
शराब घोटाला में बड़ा खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 6:56 PM IST

4 Min Read
रायपुर : छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये के शराब घोटाला की जांच कर रहे EOW ने बुधवार 26 नवंबर 2025 को रायपुर में 7वीं चार्जशीट पेश की है. इस आरोपपत्र में आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव (आबकारी) निरंजन दास समेत कुल छह आरोपियों को नामजद किया गया है. EOW के अनुसार इस प्रकरण में अब तक कुल 50 आरोपियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत हो चुका है और जांच अभी भी जारी है.

निरंजन दास पर नीति में हेरफेर के आरोप

जांच के दौरान यह प्रमाणित पाया गया कि निरंजन दास ने आबकारी विभाग में अपनी तीन वर्ष की पदस्थापना अवधि के दौरान आबकारी नीति और अधिनियम में बदलाव किए.इस बदलाव का उद्देश्य विशेष समूहों को लाभ पहुंचाना था.टेंडर की शर्तों से लेकर विभागीय व्यवस्थाओं में जानबूझकर हस्तक्षेप किए गए, जिससे सिंडिकेट को कमीशन उगाही में मदद मिली. EOW जांच में ये भी सामने आया कि इस अवैध सहयोग के बदले निरंजन दास को हर माह 50 लाख का कमीशन हर महीने मिलता था. अब तक उपलब्ध वित्तीय विश्लेषण में निरंजन दास के पास 16 करोड़ रुपए की अवैध कमाई के प्रमाण मिले हैं, जो अलग-अलग अचल संपत्तियों में निवेश के रूप में दिखाई दे रहे हैं.

EOW chargesheet in liquor scam
EOW ने दाखिल की 7वीं चार्जशीट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

FL-10A लाइसेंसिंग मॉडल बना भ्रष्टाचार का आधार

विदेशी मदिरा पर शराब निर्माता कंपनियों से जबरन कमीशन उगाही को वैध ठहराने के लिए बनाई गई FL-10A लाइसेंसिंग व्यवस्था जांच के दायरे में केंद्र बिंदु रही. ओम साईं बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा पर ये आरोप सिद्ध हुआ कि वे सिंडिकेट और शराब कंपनियों के बीच बिचौलियों की भूमिका में सक्रिय थे.EOW के अनुसार इस गलत नीति के कारण राज्य सरकार को न्यूनतम 530 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है, जबकि आरोपियों और उनकी कंपनी को लगभग 114 करोड़ रुपये का अवैध आर्थिक लाभ मिला.

पुरोहित परिवार पर रकम संचालन का आरोप

चार्जशीट में शामिल आरोपी नितेश पुरोहित और उनके पुत्र यश पुरोहित पर सिंडिकेट की मदद से वसूले गए पैसों को इकट्ठा करने, प्रबंधित करने और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का आरोप है. यह भी सामने आया है कि उनके होटल गिरिराज, जेल रोड, रायपुर को बड़ी मात्रा में नकदी रखने और छिपाने के लिए उपयोग किया जाता था. प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों के माध्यम से करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि का संचालन किया गया, जिसकी विस्तृत जांच अभी जारी है.

दीपेन चावड़ा ने किया कैश कलेक्शन और संभावा हवाला नेटवर्क

सिंडिकेट से जुड़े एक अन्य आरोपी दीपेन चावड़ा, जो अनवर ढेबर का पुराना परिचित और होटल वेलिंग्टन कोर्ट में मैनेजर था, उस पर बड़ी नकदी रकम संभालने, हवाला नेटवर्क के जरिए धन भेजने, शीर्ष व्यक्तियों तक रकम पहुंचाने और उसे सुरक्षित स्थानों पर छिपाने के आरोप हैं. EOW के अनुसार दीपेन चावड़ा "AJS एग्रो" कंपनी में डायरेक्टर भी था और सिंडिकेट के पैसों से जमीनों और अन्य संपत्तियों में किए गए करोड़ों रुपये के निवेश में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका सामने आई है.फरवरी 2020 की आयकर छापेमारी के बाद उसने अकेले ही एक हजार करोड़ रुपये से अधिक नकद और सोने के लेन–देन को संभाला था.

सभी आरोपी जेल में, जांच जारी

EOW ने बताया कि सभी आरोपी वर्तमान में केंद्रीय जेल रायपुर में न्यायिक अभिरक्षा में हैं. वित्तीय लेन-देन, संपत्ति निवेश और हवाला नेटवर्क से जुड़े कई पहलुओं की जांच अभी जारी है.एजेंसी का दावा है कि आगे और बड़े वित्तीय खुलासे सामने आ सकते हैं.

