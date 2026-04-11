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लालजी टंडन की नई किताब में बड़ा खुलासा, मोदी ने लखनऊ के मौलाना के परिवार को गुजरात दंगे में बचाया था

पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की नई किताब 'स्मृति नाद' का रविवार को सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमोचन करेंगे.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी से खास बातचीत.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी से खास बातचीत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:15 PM IST

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लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व दिवंगत नेता और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की नई किताब 'स्मृति नाद' में बड़ा रहस्योद्घाटन होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लालजी टंडन ने अपनी इस पुस्तक में संस्मरण का उल्लेख किया है.

लखनऊ के एक वरिष्ठ मौलाना के परिवार के कुछ सदस्य गुजरात दंगों में फंसे हुए थे. तब उन्होंने लालजी टंडन से संपर्क किया था. लालजी टंडन ने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया. उन्होंने वस्तु स्थिति से नरेंद्र मोदी को अवगत कराया. इसके बाद एक घंटे में ही मौलाना के परिवार को राहत मिल गई थी.

लाल जी टंडन की नई किताब में बड़ा खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

'अनकहा लखनऊ' ने खोले थे कई राज : लालजी टंडन की पिछली पुस्तक अनकहा लखनऊ ने भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे. अपनी इस पुस्तक में उन्होंने लक्ष्मण टीला का एक अध्याय लिखा था. जिसमें उन्होंने वर्तमान टीले वाली मस्जिद के स्थान पर कभी लक्ष्मण टीला होने का उल्लेख किया. इसके साथ ही उन्होंने शेष गुफा की भी बात कही थी. जिसके बाद अब यह मुद्दा अदालत में स्वामित्व के विवाद में विचाराधीन है.

पुस्तक पढ़ने के शौकीन थे लालजी टंडन : लंबे समय तक लालजी टंडन के सहयोगी रहे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया, लालजी टंडन पुस्तक पढ़ने और संग्रह करने के बहुत शौकीन थे. उनकी लाइब्रेरी से किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी ले जाते थे. उनमें से कुछ किताबें जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मुगलसराय स्टेशन पर एक्सीडेंट में निधन हुआ था तब भी उनके पास से बरामद की गई थीं.

सभी पार्टियों के नेताओं का संस्मरण है : संजय चौधरी ने बताया, अनकहा लखनऊ नाम की अपनी पिछली किताब में उन्होंने लक्ष्मण टीला का उल्लेख किया था. बताया था कि टीले वाली मस्जिद के स्थान पर पहले लक्ष्मण टीला था. इसके अलावा उनकी नई पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को करेंगे. लंबे विचार के बाद इस पुस्तक का नाम स्मृति नाद रखा गया. पुस्तक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कांशीराम, मायावती और मुलायम सिंह जैसे नेताओं के साथ उनके संस्मरण हैं.

पीएम मोदी ने की थी मौलाना के परिवार की रक्षा : संजय चौधरी ने बताया, लखनऊ के एक मौलाना का परिवार 2002 के गुजरात दंगे में गुजरात में फंस गया था. मौलाना ने लालजी टंडन से संपर्क किया कि वह उनके परिवार की रक्षा करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर ले. लालजी टंडन ने तत्काल नरेंद्र मोदी जो कि मुख्यमंत्री गुजरात थे, उनसे बात की और एक घंटे में ही परिवार को सुरक्षित किया. संजय चौधरी ने बताया कि इस माध्यम से लालजी टंडन ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, यह संस्मरण उनके लिए बड़ा जवाब है.

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