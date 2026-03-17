यूपी में माध्यमिक शिक्षकों-कर्मचारियों को बड़ी राहत, ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों-कर्मचारियों को भी वही लाभ, जो अन्य को.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 3:29 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के अनुसार, अब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत होने की स्थिति में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. इससे प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.
विभागीय पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 07 मई 2017 का संदर्भ लिया गया है, जिसमें वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए पेंशन, उपादान और पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया था. उस समय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी.
अब शासन ने सम्यक विचार के बाद वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2016 एवं 02 जुलाई 2024 के प्रावधानों के अनुरूप यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को भी वही लाभ दिया जाएगा, जो अन्य कर्मचारियों को मिल रहा है.
यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, जिसका उल्लेख अशासकीय संख्या ई-11-491-एक्स-2025-26 दिनांक 06 मार्च 2026 में किया गया है. इस फैसले को शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी.
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