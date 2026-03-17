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यूपी में माध्यमिक शिक्षकों-कर्मचारियों को बड़ी राहत, ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है.

जारी आदेश के अनुसार, अब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत होने की स्थिति में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. इससे प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.

विभागीय पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 07 मई 2017 का संदर्भ लिया गया है, जिसमें वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए पेंशन, उपादान और पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया था. उस समय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई थी.