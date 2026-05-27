नीट यूजी 2026 में एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट धारकों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने एक छात्र की याचिका पर दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 9:31 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग में एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि वर्ष 2007 की राज्य सरकार की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से निष्प्रभावी है, क्योंकि उसमें एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट की शर्त लगाई गई थी, जो स्नातक स्तर के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है.
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एक छात्र सक्षम श्रीवास्तव की याचिका पर दिया, जो नीट-यूजी 2026 के माध्यम से मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशुतोष गांगुली और प्रणब कुमार गांगुली ने पक्ष रखा.
याचिका में कहा गया था कि कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को मेडिकल प्रवेश में आरक्षण अथवा अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था प्रभावी नहीं है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 2 फरवरी 2007 का शासनादेश लागू है, जिसमें एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का प्रावधान है.
अदालत ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे प्रमाणपत्र की मांग, जो स्नातक के बाद ही प्राप्त हो सकता है, आरक्षण व्यवस्था को भ्रामक और अनुपयोगी बना देती है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नीट यूजी 2026 काउंसलिंग ब्रोशर में संशोधन कर एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट में ‘बी’ ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया.
साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन टी ए) को भी पक्षकार बनाते हुए आदेश दिया गया कि पुनर्निर्धारित नीट परीक्षा से पहले पात्र अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से सूचना देकर एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट अपलोड करने का अवसर दिया जाए. गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 की पूर्व परीक्षा निरस्त होने के बाद अब पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को प्रस्तावित है.
यह भी पढ़ें : नीट यूजी में NCC बी सर्टिफिकेट मामला, हाईकोर्ट ने आरक्षण की मांग पर सरकार से किया जवाब तलब