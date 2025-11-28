यूपी में चार हजार से ज्यादा वाहन मालिकों को बड़ी राहत; मनचाहा व VIP नंबर न मिल पाने वालों का पैसा होगा रिफंड, बनाये गये नोडल अधिकारी
जुलाई 2024 से नवंबर 2025 तक के मनचाहा नंबरों की बुकिंग में असफल होने वाले वाहन मालिकों के पैसे उनके खाते में वापस होंगे.
Published : November 28, 2025 at 10:10 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के साढ़े चार हजार वाहन मालिकों के पिछले डेढ़ साल से परिवहन विभाग के पास वीआईपी नंबर बुकिंग के एवज में लगभग पौने चार करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. वाहन मालिक लगातार परिवहन विभाग से धनराशि की वापसी का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन इस पर रोक लगी हुई थी. अब 4559 वाहन मालिकों के तकरीबन पौने चार करोड़ रुपये उनके खाते में वापस भेजने का रास्ता साफ हो गया है.
वीआईपी नंबर प्राप्त न कर पाने वाले आवेदकों के खाते में धनराशि वापस होना शुरू भी हो गई है. इसके बाद अब लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन को वाहन मालिकों के वीआईपी नंबरों की बुकिंग के फंसे पैसे वापस करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. जुलाई 2024 से नवंबर 2025 तक के मनचाहा नंबरों की बुकिंग में असफल होने वाले वाहन मालिकों के पैसे उनके खाते में वापस होंगे.
क्या कहते हैं लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन? : वीआईपी नंबरों की बुकिंग में फंसी धनराशि के रिफंड के लिए नोडल अफसर बनाए गए लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ लखनऊ को इसके लिए नोडल अधिकृत किया गया है. वर्तमान में हमारे कार्यालय में कुल 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. अन्य जनपदों के आठ हैं जिनमें से तीन का भुगतान उनके खातों में हो चुका है.
'13 आवेदन में से पांच को पैसा वापस' : उन्होंने बताया कि लखनऊ के सात आवेदन आए हैं, जिनमें से दो का हम अब तक भुगतान कर चुके हैं. कुल 13 आवेदन में से पांच को पैसा वापस कर चुके हैं. आठ के सत्यापन की प्रक्रिया ट्रेजरी स्तर पर लंबित है. उन्हें भी इस सप्ताह तक यह पैसा वापस कर देंगे. पैसा लौटाने के लिए जो विशेष बात ध्यान रखती है वो ये है कि जिस खाते से पैसा दिया गया है उसी खाते में पैसा लौटाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन पैसों से जिस नंबर के लिए बोली लगाई गई थी वह नंबर उन वाहन मालिकों को मिला नहीं है.
उन्होंने कहा कि ऐसा पैसा गवर्नमेंट के पास है जो अनवांटेड है, अनसर्विस्ड है. ऐसे पैसे को खाते में लौटाया जाना है, क्योंकि क्लेम प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. किसका नंबर है, किसने लिया, ये पता लगाना होगा. कई जनसेवा केंद्र से आवेदन हैं. किसी ने दूसरे के अकाउंट से पैसा दिया है. इस तरीके से लिटिगेशन की संभावना रहेगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जिस खाते से सरकार को पैसा प्राप्त हुआ है उसी खाते में वह पैसा वापस लौटा दिया जाए.
|कब-कितने वाहन मालिकों की फंसी धनराशि
|महीना
|आवेदक
|राशि (रुपये में)
|जुलाई-24
|385
|2927681
|अगस्त-24.
|268
|2340332
|सितम्बर-24.
|206
|1679000
|अक्टूबर-24.
|486
|3475329
|नवंबर-24.
|351
|2594667
|दिसम्बर-24.
|198
|1549003
|जनवरी-25.
|225
|1885331
|फरवरी-25.
|260
|2019334
|मार्च-25.
|265
|2447661
|अप्रैल-25.
|334
|2464007
|मई-25.
|280
|2299009
|जून 25.
|288
|2640999
|जुलाई-25.
|284
|2414658
|अगस्त-25.
|170
|1659671
|सितम्बर 25.
|160
|1107006
|अक्टूबर-25.
|113
|787670
|नवंबर-25.
|286
|2080350
|कुल
|4559
|36371708
उन्होंने कहा कि हैदराबाद से एनआईसी लेवल से बातचीत हो चुकी है. वह पोर्टल कंप्लीट कर लिया गया है. हो सकता है जो नए आवेदन हो रहे हैं उनका पैसा बोली की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जा रहा हो. वीआईपी नंबर की बोली उसकी कीमत पर निर्भर करती है. रजिस्ट्रेशन के लिए 33% धनराशि जमा करनी होती है. पैसे जमा कर नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. जिन बोली लगाने वालों को नंबर नहीं मिलता है उनका पैसा वापस करने की व्यवस्था है.
27 मई 2024 को गाइडलाइन जारी : भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 27 मई 2024 को जारी गाइडलाइन में कहा गया था कि वाहन नंबर पाने की धनराशि आरटीओ दफ्तर के अलग खाते में क्यों रखी जाती है? यह सरकार का पैसा है, इसे आरबीआई के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म ई कुबेर में जमा कराया जाए. 15 जुलाई 2024 से यह काम शुरू भी हो गया. जिसके बाद जिन वाहन मालिकों को वीआईपी नंबरों की नीलामी में नंबर नहीं मिला उनको अपना पैसा भी वापस पाने में दिक्कत होने लगी. जिसके बाद विभाग ने अब पिछले साल जुलाई से नवंबर तक जिन आवेदकों का पैसा फंसा है उन्हें लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे अब वर्षों से फंसा पैसा उनके खाते में पहुंचने लगेगा.
व्यवस्था परिवर्तन होने के चलते मनचाहा नंबर की चाहत रखने वाले वाहन मालिकों का पैसा अब नंबर न मिलने के बाद फंसा नहीं रहेगा, बल्कि जैसे ही नीलामी प्रक्रिया खत्म होगी उनके खाते में रिफंड हो जाएगा. ई कुबेर प्रणाली के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकाउंट तैयार किया है, इसमें ऑनलाइन बोली में असफल आवेदकों के बैंक खाते में निर्धारित समय के बाद अपने आप ही रजिस्ट्रेशन का पैसा वापस हो जाएगा.
वीवीआईपी नंबर पाने के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. यहीं से मनचाहे नंबर की बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर नंबर की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होना होता है. जिन वाहन मालिकों को नीलामी में नंबर एलॉट हो जाता है उनका रजिस्ट्रेशन का पैसा जोड़कर शेष धनराशि उनसे जमा करा ली जाती है और नंबर दे दिया जाता है. जो असफल हो जाते हैं उन्हें उनका पैसा अपने आप ही खातों में रिफंड किए जाने की व्यवस्था है. एनआईसी से नया अकाउंट हैदराबाद भेजा गया और अब इसी नई व्यवस्था के तहत रिफंड की व्यवस्था है.
