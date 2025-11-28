ETV Bharat / state

यूपी में चार हजार से ज्यादा वाहन मालिकों को बड़ी राहत; मनचाहा व VIP नंबर न मिल पाने वालों का पैसा होगा रिफंड, बनाये गये नोडल अधिकारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के साढ़े चार हजार वाहन मालिकों के पिछले डेढ़ साल से परिवहन विभाग के पास वीआईपी नंबर बुकिंग के एवज में लगभग पौने चार करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. वाहन मालिक लगातार परिवहन विभाग से धनराशि की वापसी का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन इस पर रोक लगी हुई थी. अब 4559 वाहन मालिकों के तकरीबन पौने चार करोड़ रुपये उनके खाते में वापस भेजने का रास्ता साफ हो गया है.

वीआईपी नंबर प्राप्त न कर पाने वाले आवेदकों के खाते में धनराशि वापस होना शुरू भी हो गई है. इसके बाद अब लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन को वाहन मालिकों के वीआईपी नंबरों की बुकिंग के फंसे पैसे वापस करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. जुलाई 2024 से नवंबर 2025 तक के मनचाहा नंबरों की बुकिंग में असफल होने वाले वाहन मालिकों के पैसे उनके खाते में वापस होंगे.







क्या कहते हैं लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन? : वीआईपी नंबरों की बुकिंग में फंसी धनराशि के रिफंड के लिए नोडल अफसर बनाए गए लखनऊ के एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ लखनऊ को इसके लिए नोडल अधिकृत किया गया है. वर्तमान में हमारे कार्यालय में कुल 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं. अन्य जनपदों के आठ हैं जिनमें से तीन का भुगतान उनके खातों में हो चुका है.

'13 आवेदन में से पांच को पैसा वापस' : उन्होंने बताया कि लखनऊ के सात आवेदन आए हैं, जिनमें से दो का हम अब तक भुगतान कर चुके हैं. कुल 13 आवेदन में से पांच को पैसा वापस कर चुके हैं. आठ के सत्यापन की प्रक्रिया ट्रेजरी स्तर पर लंबित है. उन्हें भी इस सप्ताह तक यह पैसा वापस कर देंगे. पैसा लौटाने के लिए जो विशेष बात ध्यान रखती है वो ये है कि जिस खाते से पैसा दिया गया है उसी खाते में पैसा लौटाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन पैसों से जिस नंबर के लिए बोली लगाई गई थी वह नंबर उन वाहन मालिकों को मिला नहीं है.

उन्होंने कहा कि ऐसा पैसा गवर्नमेंट के पास है जो अनवांटेड है, अनसर्विस्ड है. ऐसे पैसे को खाते में लौटाया जाना है, क्योंकि क्लेम प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा. किसका नंबर है, किसने लिया, ये पता लगाना होगा. कई जनसेवा केंद्र से आवेदन हैं. किसी ने दूसरे के अकाउंट से पैसा दिया है. इस तरीके से लिटिगेशन की संभावना रहेगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जिस खाते से सरकार को पैसा प्राप्त हुआ है उसी खाते में वह पैसा वापस लौटा दिया जाए.