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पूर्व डीएम पवन कुमार को बड़ी राहत, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार; अभियोजन स्वीकृति के आदेश को बताया कानून के विपरीत

कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए विशेष सीबीआई अदालत, गाजियाबाद के आदेश को निरस्त कर दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 10:18 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी पवन कुमार को कथित अवैध बालू खनन पट्टा नवीनीकरण मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही रद्द कर दी है. न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए विशेष सीबीआई अदालत, गाजियाबाद के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सीबीआई को पवन कुमार के अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया था.

मामला सहारनपुर में 13 बालू खनन पट्टों के नवीनीकरण से जुड़ा है. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन अधिकारियों और पट्टा धारकों की मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन कर नवीनीकरण किया गया. हालांकि, विस्तृत जांच के बाद सीबीआई ने 31 दिसंबर 2022 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि पवन कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं मिला. जांच में पाया गया कि उन्होंने राज्य सरकार के निर्देश पर केवल अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाकर उसे बिना किसी टिप्पणी या सिफारिश के शासन को भेजा था.

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा ने दलील दी कि पवन कुमार ने केवल सरकारी आदेशों का पालन किया था. दूसरी ओर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि विशेष अदालत ने उपलब्ध सामग्री पर विचार कर आदेश पारित किया था, हालांकि उन्होंने अंतिम निर्णय अदालत पर छोड़ दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन की स्वीकृति देना या न देना सक्षम प्राधिकारी का स्वतंत्र वैधानिक अधिकार है. कोई अदालत या अन्य प्राधिकारी उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. विशेष न्यायाधीश द्वारा सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति सुनिश्चित कराने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है.

अदालत ने यह भी पाया कि पवन कुमार के खिलाफ न तो किसी आपराधिक साजिश का प्रमाण है और न ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई प्रथमदृष्टया मामला बनता है. रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ कि दूसरे नवीनीकरण की लीज़ डीड कभी निष्पादित ही नहीं हुई, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत तथ्यात्मक आधार मान लिया था. इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने पवन कुमार के विरुद्ध पूरी कार्यवाही रद्द करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली.

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