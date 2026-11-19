Asaram Controversy : रात 10:40 बजे जेल पहुंचे थे आसाराम, सरेंडर विवाद पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सरेंडर विवाद में आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत. गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश.
Published : November 19, 2026 at 10:12 PM IST
जोधपुर: देरी से जेल पहुंचने के विवाद में दर्ज मुकदमे के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम को अंतरिम राहत प्रदान की है. जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने जोधपुर सिटी ईस्ट के रातानाडा थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 206/2026 के संबंध में अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
आसाराम की पहली नियमित पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण का पूरा मामला है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, आसाराम को 3 अगस्त 2026 को वास्तविक रिहाई की तारीख से 20 दिनों के लिए पहली नियमित पैरोल मंजूर की गई थी. उन्हें 8 अक्टूबर 2026 को रिहा किया गया और शर्तों के अनुसार 27 अक्टूबर 2026 को शाम 5:00 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य था.
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निर्धारित समय सीमा पर जेल में हाजिर न हो पाने के कारण 28 अक्टूबर 2026 को रातानाडा पुलिस थाने में राजस्थान कारागार (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 58-बी के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता निशांत बोरा ने इस एफआईआर को निरस्त कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत आपराधिक विविध याचिका दायर की.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आसाराम चार्टर्ड प्लेन के जरिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन क्लीयरेंस संबंधी कारणों से विमान 27 अक्टूबर की देर शाम को ही उतर पाया. वकील के अनुसार, वे उसी दिन रात 10:40 बजे जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्हें सरेंडर करने की अनुमति नहीं दी गई. इसी घटनाक्रम के चलते वे उस दिन आत्मसमर्पण नहीं कर सके और परिणामस्वरूप यह मामला दर्ज हुआ.
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने लोक अभियोजक से यह स्पष्ट करने को कहा कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में किस समय आत्मसमर्पण किया. इस पर लोक अभियोजक ने बताया कि वे फिलहाल यह समय बताने की स्थिति में नहीं हैं और अपने निर्देश पूरे करने के लिए थोड़ा समय चाहते हैं. अदालत ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 तय की है और अगली तारीख तक रातानाडा थाने की इस एफआईआर में आसाराम की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है.