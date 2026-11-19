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Asaram Controversy : रात 10:40 बजे जेल पहुंचे थे आसाराम, सरेंडर विवाद पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: देरी से जेल पहुंचने के विवाद में दर्ज मुकदमे के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम को अंतरिम राहत प्रदान की है. जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने जोधपुर सिटी ईस्ट के रातानाडा थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 206/2026 के संबंध में अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

आसाराम की पहली नियमित पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण का पूरा मामला है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, आसाराम को 3 अगस्त 2026 को वास्तविक रिहाई की तारीख से 20 दिनों के लिए पहली नियमित पैरोल मंजूर की गई थी. उन्हें 8 अक्टूबर 2026 को रिहा किया गया और शर्तों के अनुसार 27 अक्टूबर 2026 को शाम 5:00 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करना अनिवार्य था.