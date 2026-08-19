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दिल्ली में मतदाताओं के लिए बड़ी राहत: SIR की तारीख तीसरी बार बढ़ी, अब 24 अगस्त तक का समय

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने इस प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने और पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है. यह तीसरी बार है जब प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए तारीखों में विस्तार किया है.

अब 24 अगस्त तक का मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अब 24 अगस्त तक पोलिंग स्टेशनों के अनुसार वोटर फॉर्म जमा करा सकते हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के तहत, अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को किया जाएगा. इसके बाद, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है. प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी, जिसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा.

लाखों वोटरों के पंजीकरण पर नजर

दिल्ली में अभी भी बड़ी संख्या (करीब 47 लाख मतदाता) में ऐसे मतदाता हैं, जिनका फॉर्म किसी न किसी तकनीकी कारण या अधूरे दस्तावेजों के चलते जमा नहीं हो सका है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान प्रक्रिया से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो. गौरतलब है कि इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे.