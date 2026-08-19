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दिल्ली में मतदाताओं के लिए बड़ी राहत: SIR की तारीख तीसरी बार बढ़ी, अब 24 अगस्त तक का समय

अब मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन 24 अगस्त तक होगा, जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 24 अगस्त के बजाय 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

दिल्ली में SIR को लेकर निर्वाचन अधिकारियों की बैठक
दिल्ली में SIR को लेकर निर्वाचन अधिकारियों की बैठक (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 7:08 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने इस प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने और पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है. यह तीसरी बार है जब प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए तारीखों में विस्तार किया है.

अब 24 अगस्त तक का मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अब 24 अगस्त तक पोलिंग स्टेशनों के अनुसार वोटर फॉर्म जमा करा सकते हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के तहत, अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को किया जाएगा. इसके बाद, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है. प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी, जिसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा.

लाखों वोटरों के पंजीकरण पर नजर

दिल्ली में अभी भी बड़ी संख्या (करीब 47 लाख मतदाता) में ऐसे मतदाता हैं, जिनका फॉर्म किसी न किसी तकनीकी कारण या अधूरे दस्तावेजों के चलते जमा नहीं हो सका है. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान प्रक्रिया से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो. गौरतलब है कि इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे.

जानिए कैसे चेक करें अपना नाम

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने अपने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए हैं, वे 31 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति देख सकते हैं. यह सूची आधिकारिक वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अतिरिक्त, मतदाता अपनी पंजीकरण स्थिति जानने और अन्य सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं. यदि किसी मतदाता को अपने विवरण में सुधार करना है या नाम जोड़ना है, तो वे ईसीआई (ECI) द्वारा अधिकृत ऑनलाइन माध्यमों से फॉर्म जमा कर सकते हैं.

निर्वाचन कार्यालय के 17 अगस्त (रात 8 बजे तक) के डेटा के अनुसार, दिल्ली के सभी जिलों में 100% एन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं. हालांकि, फॉर्म के डिजिटाइजेशन (डेटा फीडिंग) की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.

दिल्ली के ज़िलों में एनरोलमेंट की स्थिति

दिल्ली के ज़िलों में एनरोलमेंट की स्थिति
दिल्ली के ज़िलों में एनरोलमेंट की स्थिति (ETV Bharat)

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