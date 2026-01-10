ETV Bharat / state

हरियाणा की अटकी भर्तियों पर बड़ी राहत: HSSC अध्यक्ष बोले—"स्टे के मामले अंतिम चरण में, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया"

एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के युवा बीते लंबे समय से अधर में लटकी उन भर्तियों के पूरा होने के इंतजार में हैं, जो फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है. इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह द्वारा दिए गए भरोसे ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, हिम्मत सिंह ने हाईकोर्ट से स्टे लगी भर्तियों और तकनीकी कारणों से चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से मंजूरी न मिल पाने से अधर में लटकी भर्ती प्रक्रियाओं के अब जल्द पूरा किए जाने की उम्मीद जताई है. जेबीटी मेवात कैडर भर्ती: हरियाणा में जेबीटी मेवात कैडर का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित होने से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है. लेकिन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोर्ट के नोटिस पर अपना जवाब दायर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि, "इन मामलों में आर्ग्युमेंट जारी हैं, जो लगभग अंतिम चरण पर हैं. नतीजतन जल्द ही अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा." मामले की वर्तमान स्थिति:हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा 1456 प्राथमिक शिक्षक (जेबीटी/पीआरटी) पदों के लिए भर्ती खोली गई थी. इस भर्ती प्रक्रिया का लिखित परीक्षा परिणाम मई 2025 में घोषित किया गया था. लेकिन इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर कर दिया गया है. नतीजतन मामले में स्थगन (स्टे) हटने के बाद आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाएगा. हरियाणा की अटकी भर्तियों पर बड़ी राहत (ETV Bharat)