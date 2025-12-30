ETV Bharat / state

न्यू ईयर पर यात्रियों को राहत : जयपुर से मुंबई के बीच में जनवरी व फरवरी में चलेगी नॉनस्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन, मिल रहा कंफर्म टिकट

जयपुर : न्यू ईयर और विंटर सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. जयपुर से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ है. ट्रेनों में 1 जनवरी के बाद नो रूम और रिग्रेट जैसे हालात बने हुए हैं. यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए रेलवे ने जयपुर से मुंबई के बीच में जनवरी व फरवरी में सुपरफास्ट नॉनस्टॉप स्पेशल ट्रेन संचालित की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकिरण ने बताया 4 जनवरी से 22 फरवरी के बीच जयपुर से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है. वहीं वापसी में मुंबई से जयपुर के लिए 5 जनवरी से 23 फरवरी के बीच सुपरफास्ट नॉनस्टॉप ट्रेन चलेगी. जयपुर और मुंबई दोनों तरफ से ट्रेन आने व जाने की 8-8 ट्रिप करेगी. नॉन स्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन अजमेर, चित्तौड़गढ़ और रतलाम रूट से किया जाएगा. इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक, सेकंड एसी के दो, थर्ड एसी के आठ, थर्ड एसी इकोनामी का एक, स्लीपर के चार और पावर कार के दो मिलाकर 18 कोच लगाए गए हैं. इसे भी पढ़ें: Kota Railway Division : देश का पहला कवच इंटीग्रेटेड रेलवे ट्रैक व वंदे भारत स्लीपर के 180 स्पीड पर ट्रायल को बताया उपलब्धि