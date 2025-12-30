ETV Bharat / state

न्यू ईयर पर यात्रियों को राहत : जयपुर से मुंबई के बीच में जनवरी व फरवरी में चलेगी नॉनस्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन, मिल रहा कंफर्म टिकट

यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा के लिए रेलवे ने जयपुर से मुंबई के बीच में जनवरी व फरवरी में सुपरफास्ट नॉनस्टॉप स्पेशल ट्रेन संचालित की है.

यात्रियों को बड़ी राहत
यात्रियों को बड़ी राहत (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 7:30 AM IST

जयपुर : न्यू ईयर और विंटर सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. जयपुर से मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ है. ट्रेनों में 1 जनवरी के बाद नो रूम और रिग्रेट जैसे हालात बने हुए हैं. यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए रेलवे ने जयपुर से मुंबई के बीच में जनवरी व फरवरी में सुपरफास्ट नॉनस्टॉप स्पेशल ट्रेन संचालित की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकिरण ने बताया 4 जनवरी से 22 फरवरी के बीच जयपुर से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन संचालित की जा रही है.

वहीं वापसी में मुंबई से जयपुर के लिए 5 जनवरी से 23 फरवरी के बीच सुपरफास्ट नॉनस्टॉप ट्रेन चलेगी. जयपुर और मुंबई दोनों तरफ से ट्रेन आने व जाने की 8-8 ट्रिप करेगी. नॉन स्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन अजमेर, चित्तौड़गढ़ और रतलाम रूट से किया जाएगा. इस ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक, सेकंड एसी के दो, थर्ड एसी के आठ, थर्ड एसी इकोनामी का एक, स्लीपर के चार और पावर कार के दो मिलाकर 18 कोच लगाए गए हैं.

स्लीपर 760 तो थर्ड एसी का 1980 होगा किराया : सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जयपुर की तरफ से ट्रेन की बुकिंग ओपन कर दी गई है. जो भी यात्री जयपुर से मुंबई के बीच नॉनस्टॉप ट्रेन के जरिए यात्रा करना चाहते हैं, वे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या पीआरएस काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं. वर्तमान में जयपुर की तरफ से कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. दूसरी तरफ मुंबई की तरफ से जल्द ही टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी. ट्रेन में स्लीपर का किराया 760, थर्ड एसी इकोनामी का 1795, थर्ड एसी का 1890, सेकंड एसी का 2570 और फर्स्ट एसी का 4015 रुपए तय किया गया है.

यह रहेगा दोनों तरफ से चलने व पहुंचने का समय : ट्रेन नंबर 09705 बांद्रा टर्मिनस नॉन स्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जयपुर से रविवार शाम 6:40 पर रवाना होगी और इसके बाद अगले दिन सोमवार सुबह 11:20 बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. इस नॉन स्टॉप ट्रेन का जयपुर से बांद्रा के बीच में किसी भी स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं है. यह 1152 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी. इसी तरह से ट्रेन नंबर 9706 जयपुर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन सोमवार दोपहर 2:20 पर होगा. इसके बाद यह अगले दिन मंगलवार सुबह 8:45 पर जयपुर पहुंच जाएगी. यह मुंबई से जयपुर की दूरी को बिना किसी स्टेशन पर स्टॉपेज किए 18 घंटे 25 मिनट में पूरा करेगी.

