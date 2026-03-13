ETV Bharat / state

2020 दिल्ली दंगा मामला: कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने वाली याचिका कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली: दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के लिए राहत की खबर है. राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने ये आदेश दिया है.

दरअसल, इसके पहले एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश को कपिल मिश्रा ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया था.

इस बीच पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया का ट्रांसफर हो गया. अब ये मामला मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार के समक्ष चल रहा है. अश्विनी पंवार ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दिया है. अब इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए जाएंगे. इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की.