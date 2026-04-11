ETV Bharat / state

IPL के लिए मेरठ में बड़ी तैयारी, बड़े स्क्रीन पर दो दिन देख सकेंगे चौके-छक्के, स्टेडियम जैसा आएगा फील

MDCA के कोषाध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि मेरठ वासियों को पांचवीं बार लाइव क्रिकेट देखने का अवसर मिलने जा रहा है.

बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलेगा मैच का मजा.
बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलेगा मैच का मजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 6:26 PM IST

|

Updated : April 11, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : BCCI की ओर से IPL फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है. यहां 11 और 12 अप्रैल को पांडव नगर में क्रिकेट प्रेमी 32 फीट की स्क्रीन पर IPL मैच का आनंद उठा सकेंगे. हजारों क्रिकेट प्रेमी चौके, छक्के की बौछार देख सकेंगे. मेरठ जिला क्रिकेट संघ (MDCA) के कोषाध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि मेरठ वासियों को पांचवीं बार लाइव क्रिकेट देखने का अवसर मिलने जा रहा है.

BCCI के ऑपरेशन मैनेजर विकास पंडित ने बताया, पिछले साल भैसाली मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिन बड़े शहरों में बड़े स्टेडियम नहीं हैं, वहां के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह आयोजन बेहद ही अनूठा रहता है, जिसमें आने वाले क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने को मिलेगा. स्टेडियम जैसा फील आएगा.

IPL के लिए मेरठ में बड़ी तैयारी. (Video Credit; ETV Bharat)

विकास पंडित ने बताया, फन पार्क में आने वाले लोगों को आनंद आने वाला है. यहां छोटे बच्चों को भी कई एक्टिविटी करने का अवसर मिलेगा, वहीं फैन पार्क में लोगों को कई गेम्स खेलने का मौका मिलेगा. पार्क में बॉक्स क्रिकेट जैसे कई खेलों में लोग प्रतिभाग कर सकेंगे. इसके अलावा फूड स्टॉल पर लोग खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठा सकेंगे. गीत संगीत की धुन पर मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा.

उन्होंने बताया, इस इवेंट में कोई एंट्री फीस नहीं है. दोपहर तीन बजे से लोगों को एंट्री मिलेगी. 3.30 बजे से मैच की शुरुआत होगी. 8 से 10 हजार दर्शकों के हर दिन यहां पहुंचने की उम्मीद है. शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से क्रिकेट प्रेमी मैच देखने आएंगे. इसी तरह आज गुजरात के नडियाद, महाराष्ट्र के सोलापुर और उड़ीसा के राउरकेला में भी देखा जा सकेगा.

यह भी पढ़ें : वृंदावन नाव हादसे पर सांसद डिंपल यादव का पहला रिएक्शन, बोलीं- नावों में ओवरलोडिंग होगी, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा

Last Updated : April 11, 2026 at 6:36 PM IST

TAGGED:

MEERUT NEWS
BIG PREPARATIONS IN MEERUT FOR IPL
IPL IN MEERUT
मेरठ में IPL की तैयारी
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.