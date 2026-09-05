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हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए बड़ा मौका, गन्ने की खेती होगी हाईटेक, आधुनिक खेती और कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

करनाल: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल की है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना के तहत किसानों को नई तकनीक अपनाने और आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा. वसंत एवं ग्रीष्मकालीन बिजाई करने वाले किसान 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

30 सितंबर तक आवेदन का मौका: अप्रैल के बाद वसंत एवं ग्रीष्मकालीन मौसम में गन्ने की बिजाई करने वाले पात्र किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है. वहीं, अक्टूबर और नवंबर में होने वाली शरदकालीन गन्ना बिजाई के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी. किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

आधुनिक तकनीक अपनाने पर मिलेगा प्रोत्साहन: उप कृषि निदेशक जसविंद्र सिंह ने कहा कि, "अधिसूचित और अनुशंसित गन्ना किस्मों की आधुनिक विधियों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उत्पादन और आय में वृद्धि करना है. योजना के तहत 4 फीट चौड़ी कतार में ट्रेंच विधि से बिजाई, सिंगल-बड और बड-चिप तकनीक, फाउंडेशन सीड नर्सरी की स्थापना, बीज उपचार तथा पेड़ी प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा."

कृषि यंत्रों की खरीद पर भी सब्सिडी: गन्ने की खेती में मशीनीकरण बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने के लिए विभिन्न कृषि उपकरणों पर भी अनुदान दिया जा रहा है. इन यंत्रों के लिए भी किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. योजना में गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, पावर वीडर, रटून मैनेजर, रोटावेटर, सब-सोयलर और ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर शामिल हैं.