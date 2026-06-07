राशनकार्ड से जुड़ी बड़ी खबर: नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, सेवा सेतु पोर्टल से घर बैठे होगा काम
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी ने सेवा सेतु पोर्टल डिज़ाइन किया है. इसकी मदद से लोग मोबाइल या कंप्यूटर से ही आवेदन कर सकेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 7:20 AM IST
कोरबा: राशनकार्ड बनवाना और उसमें परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाना बड़ा मुश्किल काम होता है. लेकिन अब ये मुश्किल काम आसान होने जा रहा है. अब आप सेवा सेतु पोर्टल की मदद से घर बैठे ही राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया और नए सदस्यों के नाम जुड़वा सकते हैं. सेवा सेतु पोर्टल के जरिए यह पूरी प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से पूरी होगी. इसके बाद लोगों को नगर निगम, जनपद पंचायत या जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने राशनकार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है.
सेवा सेतु पोर्टल से घर बैठे होगा काम
छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) ने सेवा सेतु पोर्टल डिज़ाइन किया है. इसकी मदद से लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ही आवेदन कर सकेंगे. यह प्रक्रिया लोक सेवा केंद्रों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी पुरी की जा सकेगी. अब तक राशनकार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन किए जाते थे.
राशन कार्ड बनवाना होगा आसान
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. रियायती दर पर मिलने वाला चावल गरीबों के लिए एक बड़ी सुविधा है. इसके कारण राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा रहता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन करना आसान होगा और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकेंगे. राशनकार्ड की स्वीकृति होने के बाद उसकी पीडीएफ फ़ाइल पोर्टल पर उपलब्ध होगी. हितग्राही इसे घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे या लोक सेवा केंद्र से प्रिंट निकलवा सकेंगे.
गरीबों को मिलता है 35 किलो चावल चना और शक्कर
बीपीएल वर्ग के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सरकार प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो चावल देती है, इसके साथ ही शक्कर और चने का वितरण भी किया जाता है. लेकिन कई बार आवंटन नहीं मिलने की वजह से चना और शक्कर का वितरण अटक जाता है. लेकिन इस कार्ड से मिलने वाला चावल लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से काम नहीं होता. कई बार परिवार बंट जाते हैं, जिन्हें नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत पड़ती है. किसी परिजन के जन्म और मृत्यु होने पर भी राशन कार्ड में नाम जुड़वाना और हटाना पड़ता है. इसके लिए लोग सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते रह जाते हैं.
राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, मतदाता पहचानपत्र या सरपंच/पार्षद का प्रमाण पत्र)
- मुखिया का बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अत्यंत गरीब परिवार, विशेष पिछड़ी जनजातियां, भूमिहीन मजदूर, विधवा और अनाथ बच्चों को अंत्योदय कार्ड
- बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता कार्ड बेसहारा वृद्ध, विधवा और परित्यक्ता को निराश्रित कार्ड दिव्यांगजनों को निशक्तजन कार्ड
- अन्य पात्र परिवारों को एपीएल कार्ड
30 दिन में होगा फैसला
जिला खाद्य आधिकारिक घनश्याम कंवर ने बताया कि राशनकार्ड से जुड़े मामलों के निपटारे की समय सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन है. आवेदन मिलने के बाद नगरीय क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेंगे. प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद राशन कार्ड बनाने के काम में तेजी आएगी. लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होगी.
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