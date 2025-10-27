ETV Bharat / state

अयोध्या से बड़ी खबर; 25 नवंबर को नहीं हो सकेंगे रामलला के दर्शन, जानिए वजह

अयोध्या राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को लोकार्पण करेंगे.

अयोध्या राम मंदिर
अयोध्या राम मंदिर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान रामलला के दर्शन नहीं हो सकेंगे. शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम 25 नवंबर को है. इस दौरान राम मंदिर में 7 घंटे की पहली पाली में आमजनों को दर्शन नहीं प्राप्त होगा. ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे से पुनः दर्शन पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. वहीं 21 नवंबर से प्रारंभ होने वाले ध्वजारोहण अनुष्ठान के दौरान राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आमंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट योजना बना रहा है.



श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना के मुताबिक 25 नवंबर को राम मंदिर परिसर में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर संघचालक मोहन भागवत, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार समेत प्रयागराज व वाराणसी के प्रमुख जगद्गुरु और शंकराचार्य समेत कई वीवीआईपी मेहमानों का आगमन होगा. इसके अलावा परिसर में 8000 से अधिक अतिथियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी. साथ ही एक विशाल मंच भी बनेगा.

दूसरी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण को पूर्ण करने के लिए कार्यों की गति को तेज कर दिया गया हैं. मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक 28 और 29 अक्टूबर को होगी. इसके लिए सोमवार को निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच रहे हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टेस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के मुताबिक अगले 10 दिन में सभी कार्य पूरे हो जाएंगे. सप्त मंडप, शेषावतार मंदिर और अनेक प्रमुख कार्य पूरे किए जा चुके हैं. परकोटे का कार्य अंतिम चरण में है. आयोजन को लेकर एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है.

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टेस्ट
AYODHYA RAM TEMPLE CONSTRUCTION
अयोध्या में शिखर पर ध्वजारोहण
RAM TEMPLE AYODHYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.