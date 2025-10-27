ETV Bharat / state

अयोध्या से बड़ी खबर; 25 नवंबर को नहीं हो सकेंगे रामलला के दर्शन, जानिए वजह

अयोध्या : राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान रामलला के दर्शन नहीं हो सकेंगे. शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम 25 नवंबर को है. इस दौरान राम मंदिर में 7 घंटे की पहली पाली में आमजनों को दर्शन नहीं प्राप्त होगा. ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे से पुनः दर्शन पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. वहीं 21 नवंबर से प्रारंभ होने वाले ध्वजारोहण अनुष्ठान के दौरान राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आमंत्रण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट योजना बना रहा है.





श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना के मुताबिक 25 नवंबर को राम मंदिर परिसर में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर संघचालक मोहन भागवत, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार समेत प्रयागराज व वाराणसी के प्रमुख जगद्गुरु और शंकराचार्य समेत कई वीवीआईपी मेहमानों का आगमन होगा. इसके अलावा परिसर में 8000 से अधिक अतिथियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जाएंगी. साथ ही एक विशाल मंच भी बनेगा.



दूसरी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण को पूर्ण करने के लिए कार्यों की गति को तेज कर दिया गया हैं. मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक 28 और 29 अक्टूबर को होगी. इसके लिए सोमवार को निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंच रहे हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टेस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के मुताबिक अगले 10 दिन में सभी कार्य पूरे हो जाएंगे. सप्त मंडप, शेषावतार मंदिर और अनेक प्रमुख कार्य पूरे किए जा चुके हैं. परकोटे का कार्य अंतिम चरण में है. आयोजन को लेकर एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है.