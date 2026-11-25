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सुकमा के जंगलों से हथियारों और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद, 8 हथियार और 229 जिंदा कारतूस मिले

सुकमा के जंगलों से हथियारों और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच सुकमा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिले के दुर्गम जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है. सुरक्षा बलों ने मौके से 8 देशी हथियार समेत कई नक्सल सामग्री बरामद की है.

जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर 25 नवंबर को थाना चिंतलनार क्षेत्र में अभियान चलाया गया. इस दौरान गुण्डराजगुड़ेम एवं रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग की गई. इसे जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया.