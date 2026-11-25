सुकमा के जंगलों से हथियारों और विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद, 8 हथियार और 229 जिंदा कारतूस मिले
सुकमा के जंगलों में नक्सलियों के बड़े डंप का खुलासा, चिंतलनार क्षेत्र के गुण्डराजगुड़ेम एवं रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 7:48 PM IST
सुकमा: बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन अभियान के बीच सुकमा पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिले के दुर्गम जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है. सुरक्षा बलों ने मौके से 8 देशी हथियार समेत कई नक्सल सामग्री बरामद की है.
जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर 25 नवंबर को थाना चिंतलनार क्षेत्र में अभियान चलाया गया. इस दौरान गुण्डराजगुड़ेम एवं रासापल्ली के जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग की गई. इसे जिला बल, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया.
हथियारों का जखीरा मिले
अभियान के दौरान रासापल्ली के जंगलों में नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखा गया डंप मिला. सघन तलाशी में 2 सिंगल शॉट राइफल और 6 भरमार बंदूक सहित कुल 8 हथियार बरामद किए गए. इसके अलावा एके-47 के 98, एसएलआर के 49, इंसास के 35, .303 के 30, 9MM के 13 और 12 बोर के 4 कारतूस जब्त किए गए.
भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली
बरामदगी में 10 से 12 किलोग्राम वजन का एक टिफिन IED वायर रहित अवस्था में मिला. इसके साथ 3 हैंड ग्रेनेड, 4 देशी तीर बम, 10 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बीजीएल सेल, गन पाउडर, करीब 50 मीटर कोडेक्स वायर और लगभग 100 मीटर इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किया गया. वहीं, वायरलेस सेट, मैगजीन, बैटरियां, नक्सली वर्दियां, पिट्ठू बैग, दवाइयां और नक्सली साहित्य भी सुरक्षा बलों के हाथ लगे.
मैं अपील भी करता हूं कि असामाजिक गतिविधि और नक्सल डंप से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो सुकमा पुलिस से साझा करें. आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा.- मनीष कुंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
नक्सलियों के नेटवर्क पर लगातार प्रहार
सुकमा पुलिस के अनुसार, दुर्गम जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों के डम्प की तलाश के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. इस कार्रवाई से नक्सलियों की हथियारों और विस्फोटक सामग्री तक पहुंच सीमित करने में मदद मिलने की उम्मीद है.