IPL 2026: लखनऊ सुपर जाइंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच रविवार को धमाकेदार टक्कर
LSG अपना चौथा मैच रविवार दोपहर 3:30 बजे इकाना स्टेडियम लखनऊ में इतिहास रचने के लिए खेलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:41 PM IST
लखनऊ: लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) अपनी घरेलू जमीन पर गुजरात टाइटन्स (GT) की चुनौती का सामना करेगी. दोनों टीमों के सहायक कोचों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तैयारियों का ऐलान किया, जिससे यह मैच और भी दिलचस्प हो गया है.
गुजरात टाइटन्स की तैयारी मजबूत: GT के असिस्टेंट कोच विजय दहिया ने अपनी टीम को पूरी तरह तैयार बताया. उन्होंने कहा, दूसरे कैंप में होने या न होने से हमारी तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. हम तीन मैच खेल चुके हैं और हर मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रहे हैं. दहिया ने कप्तान शुभमन गिल की खूब तारीफ की. बोले, शुभमन गिल क्रिकेट के ब्रिलिएंट स्टूडेंट हैं. उन्हें रेट करने की जरूरत नहीं, भारत ने उन्हें टेस्ट कप्तान बनाकर पहले ही रेट कर दिया है.
राशिद खान के बारे में दहिया का कहना है कि चैंपियन खिलाड़ी हर कंडीशन में परफॉर्म करते हैं. उन्हें नई वेरिएशंस की जरूरत नहीं होती, वे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हमेशा 100% देते हैं. मयंक यादव जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ कोई खास स्ट्रेटजी न होने की बात करते हुए दहिया ने साफ किया, कोई खास प्लेयर के लिए अलग प्लान नहीं होता. हर विकेट के लिए प्लान होता है, लेकिन उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना सबसे जरूरी है. GT के पास चार तेज गेंदबाज हैं, इसलिए पावरप्ले में भी उन्हें कोई समस्या नहीं दिख रही. पिच को लेकर उन्होंने बताया कि यह पिछली इकाना पिच से अलग मिक्स सॉइल वाली है, लेकिन दिन में मैच होने से कंडीशंस भी अलग रहेंगी.
LSG की गेंदबाजी सबसे बड़ा हथियार: LSG के असिस्टेंट कोच लांस क्लूजनर ने टीम की सबसे बड़ी ताकत गेंदबाजी बताया. उन्होंने कहा, इस सीजन हमारी गेंदबाजी में सबसे बड़ा सुधार हुआ है, जिससे टीम मजबूत हुई है. पिछले दो मैचों में मिली जीत पर खुशी जताते हुए क्लूजनर बोले, जीत हमेशा टीम का मॉरल बढ़ाती है. पहला घरेलू मैच हम हार गए थे, लेकिन अब आत्मविश्वास के साथ वापसी कर रहे हैं.
पिछले तीन मैचों में हमारी लय बन गई है. टॉप ऑर्डर की बात करते हुए क्लूजनर ने ऋषभ पंत, बडोनी और मुकुल को सराहा. साथ ही निकोलस पूरन, एडेन मार्करम और मिचेल मार्श जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को सोए हुए शेर करार देते हुए कहा कि यह लंबा टूर्नामेंट है, वे सही समय पर जागेंगे और लय हासिल कर लेंगे.
दोनों कोचों ने मैच को रोमांचक बताया, GT ने LSG को अच्छी टीम माना, जबकि LSG अपनी घरेलू पिच और मजबूत गेंदबाजी के दम पर भरोसा जता रही है. पिछले मैच में 1 रन से मिली GT की जीत ने साबित कर दिया कि IPL में क्लोज गेम्स कितने दिलचस्प हो सकते हैं.
इकाना की मिक्स सॉइल पिच पर स्पिन और पेस दोनों को मदद मिलने की संभावना है. LSG की गेंदबाजी इकाई बनाम GT का संतुलित अटैक. यह मुकाबला निश्चित रूप से हाई वोल्टेज रहने वाला है. रविवार को इकाना में दो दमदार टीमों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी. LSG घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी तो GT लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी.
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