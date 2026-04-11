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IPL 2026: लखनऊ सुपर जाइंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच रविवार को धमाकेदार टक्कर

लखनऊ: लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) अपनी घरेलू जमीन पर गुजरात टाइटन्स (GT) की चुनौती का सामना करेगी. दोनों टीमों के सहायक कोचों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तैयारियों का ऐलान किया, जिससे यह मैच और भी दिलचस्प हो गया है.



गुजरात टाइटन्स की तैयारी मजबूत: GT के असिस्टेंट कोच विजय दहिया ने अपनी टीम को पूरी तरह तैयार बताया. उन्होंने कहा, दूसरे कैंप में होने या न होने से हमारी तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता. हम तीन मैच खेल चुके हैं और हर मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रहे हैं. दहिया ने कप्तान शुभमन गिल की खूब तारीफ की. बोले, शुभमन गिल क्रिकेट के ब्रिलिएंट स्टूडेंट हैं. उन्हें रेट करने की जरूरत नहीं, भारत ने उन्हें टेस्ट कप्तान बनाकर पहले ही रेट कर दिया है.

लखनऊ सुपर जाइंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच टक्कर (Photo Credit; ETV Bharat)





राशिद खान के बारे में दहिया का कहना है कि चैंपियन खिलाड़ी हर कंडीशन में परफॉर्म करते हैं. उन्हें नई वेरिएशंस की जरूरत नहीं होती, वे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हमेशा 100% देते हैं. मयंक यादव जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ कोई खास स्ट्रेटजी न होने की बात करते हुए दहिया ने साफ किया, कोई खास प्लेयर के लिए अलग प्लान नहीं होता. हर विकेट के लिए प्लान होता है, लेकिन उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना सबसे जरूरी है. GT के पास चार तेज गेंदबाज हैं, इसलिए पावरप्ले में भी उन्हें कोई समस्या नहीं दिख रही. पिच को लेकर उन्होंने बताया कि यह पिछली इकाना पिच से अलग मिक्स सॉइल वाली है, लेकिन दिन में मैच होने से कंडीशंस भी अलग रहेंगी.





LSG की गेंदबाजी सबसे बड़ा हथियार: LSG के असिस्टेंट कोच लांस क्लूजनर ने टीम की सबसे बड़ी ताकत गेंदबाजी बताया. उन्होंने कहा, इस सीजन हमारी गेंदबाजी में सबसे बड़ा सुधार हुआ है, जिससे टीम मजबूत हुई है. पिछले दो मैचों में मिली जीत पर खुशी जताते हुए क्लूजनर बोले, जीत हमेशा टीम का मॉरल बढ़ाती है. पहला घरेलू मैच हम हार गए थे, लेकिन अब आत्मविश्वास के साथ वापसी कर रहे हैं.