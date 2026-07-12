बड़ा हादसा : नहाते समय एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की मौत, इनमें से 3 सगे
नहाते समय सभी गहराई में चले गए और डूबने लगे. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. जानिए पूरा मामला...
Published : July 12, 2026 at 2:07 PM IST
डूंगरपुर: धम्बोला थाना क्षेत्र के लिखी बड़ी गांव में वात्रक एनीकट में डूबने से 3 सगे भाई-बहन और एक फुफेरी बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 को जिंदा बचा लिया गया. घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है. सभी एक ही गांव और परिवार के थे. चारों शव को सीमलवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है. धंबोला थाना एसआई अशोक कुमार ने बताया कि 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई है. शव को मोर्चरी में रखवाए हैं और उनकी जांच की जा रही है.
लिखी बड़ी गांव के रहने वाले बाबूसिंह डामोर के बड़ी बेटी हिना (24), बेटा प्रतीक (20), छोटी बेटी इशिता (15), फुफेरी बहन रौनक (20) पुत्री गौतम भाई परमार निवासी पालनपुर, राजवीर पुत्र कोहरा डामोर, जयसिंह पुत्र सुरेश डामोर सभी 6 लोग गांव के सीनियर स्कूल मैदान के पास ही वात्रक एनीकट में नहाने गए थे. नहाते समय सभी गहराई में चले गए और डूबने लगे. चिल्लाने की आवाज सुनकर पास ही पगडंडी रास्ते से गुजर रहे लोग दौड़कर पहुंचे. लोगों ने बच्चों को बचाने का प्रयास किया.
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इस दौरान राजवीर और जयसिंह को लोगों ने बचा लिया, लेकिन बाकी तीनों डूब गए. घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. लोगों की मदद से तलाश करते हुए तीनों के शवों को बाहर निकाला गया. राजवीर और जयसिंह को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि शव को मोर्चरी में रखवाया. पुलिस अभी घटना को लेकर जांच कर रही है.