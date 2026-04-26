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बड़ा हादसा : पार्वती नदी में डूबते बच्चों को बचाने कूदे तीन बच्चे...खुद की जान गंवा बैठे

धौलपुर के गडाईच में दर्दनाक हादसा. नहाने उतरे बच्चे जब गहराई में डूबने लगे तो बचाने तीन बच्चे कूदे, लेकिन जिंदा बाहर नहीं आ सके.

People and police personnel gathered along the banks of the Parvati River.
पार्वती नदी किनारे जमा लोग व पुलिसकर्मी (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 3:46 PM IST

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धौलपुर: जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गडाईच गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पार्वती नदी में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सीओ खलील अहमद ने बताया कि गडाईच गांव के एक दर्जन से अधिक बच्चे पार्वती नदी में नहाने गए थे. नहाते समय कुछ बच्चे अनजाने में गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उन्हें बचाने के प्रयास में भूरा (12) पुत्र रामबरन, सोनम (12) पुत्री रघुवीर और निशु (14) पुत्री भूरी सिंह ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन गहराई और तेज बहाव के चलते तीनों बच्चे खुद ही पानी में डूब गए. प्रथम दृष्टया हादसा गहरे पानी में जाने के कारण हुआ लग रहा है. मामले की जांच की जा रही है.

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डूब रहे बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय गोताखोरों ने पुलिस के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव नदी से निकाले. पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इधर, घटना की सूचना गडाईच गांव में मिलते ही मातम पसर गया. मृतक बच्चों के परिवारों में कोहराम मचा है. पूरे गांव में सन्नाटा छा गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहले दो बच्चे पानी में डूब रहे थें, जिन्हे मरने वाले बच्चों ने बचा लिया, लेकिन खुद काल के गाल में समा गए.

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धौलपुर में पार्वती नदी में हादसा
ACCIDENT IN PARVATI RIVER
धौलपुर के गडाईच में दर्दनाक हादसा
3 CHILDREN WENT TO RESCUE DROWN
3 CHILDREN DROWN IN PARVATI RIVER

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