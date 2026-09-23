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Sirohi Incident : स्वरूपगंज में एनीकट में नहाते समय दो 8 साल के बच्चों की डूबने से मौत

दोनों बच्चे किसी कार्यक्रम में गए थे. वहां वे एनीकट में नहाने गए थे, जहां यह हादसा हो गया.

Two Children Drowned in Anicut
गांव में शव पहुंचा तो भीड़ उमड़ पड़ी (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 7:55 PM IST

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सिरोही: जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एनीकट में नहाने गए दो बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई. दोनों की उम्र 8 वर्ष थी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

स्वरूपगंज थाने के हेड कांस्टेबल शंकरलाल ने बताया कि फूला बाई खेड़ा गांव निवासी राजकुमार पुत्र शांतीलाल बुधवार को दोपहर एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था. कार्यक्रम के बाद वह अपने परिचित कमलेश कुमार पुत्र रमेश कुमार के साथ घूमने निकला. दोनों बच्चे घूमते-घूमते एनीकट के पास पहुंच गए और वहां पानी में नहाने लगे. नहाते समय दोनों गहरे पानी में चले गए. काफी देर तक दोनों के बाहर नहीं आने पर आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई. सूचना मिलने पर परिजन व अन्य लोग मौके पर पहुंचे.

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उन्होंने बताया कि तलाश के दौरान दोनों बच्चे पानी में डूबे हुए मिले. लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. दोनों बच्चों के शवों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मोर्चरी में रखवाया गया. हादसे की सूचना के बाद बच्चों के परिवारों में मातम छा गया. घटना ने क्षेत्र में एनीकट और जलाशयों के आसपास बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है. पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपेगी.

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