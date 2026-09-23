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Sirohi Incident : स्वरूपगंज में एनीकट में नहाते समय दो 8 साल के बच्चों की डूबने से मौत

गांव में शव पहुंचा तो भीड़ उमड़ पड़ी ( ETV Bharat Sirohi )