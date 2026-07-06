बीकानेर के नोखा में बड़ा हादसा, डिग्गी में डूबने से मां-बेटा सहित तीन की मौत
पानी के कुंड में गिरी महिला को बचाने के प्रयास में 15 वर्षीय बेटे और पड़ोस के 10 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई.
Published : July 6, 2026 at 8:11 PM IST
बीकानेर: जिले के नोखा थाना क्षेत्र के किरतासर गांव में सोमवार को बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में स्थित एक पानी के कुंड में डूबने से महिला प्रेमा, पत्नी अर्जुनराम, उसका 15 वर्षीय बेटा नरेंद्र और पड़ोस के 10 वर्षीय बच्चे मनोज की मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
महिला को बचाने के दौरान हुआ हादसा : नोखा थानाधिकारी अरविन्द भारद्वाज ने बताया कि महिला किसी कारणवश पानी से भरे कुंड में गिर गई. मां को डूबता देख उसका 15 वर्षीय बेटा उसे बचाने के लिए बिना देर किए कुंड में उतर गया. इसी दौरान पड़ोस का 10 वर्षीय बच्चा भी दोनों को बचाने के प्रयास में कुंड में चला गया, लेकिन कुंड की अधिक गहराई और पानी की स्थिति के कारण तीनों बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई.
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बीकानेर लेकर पहुंचे ग्रामीण और परिजन : घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और बचाव का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद तीनों को कुंड से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. परिजन सीधे बीकानेर पीबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
नोखा पुलिस को सूचना : उधर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल स्थित पुलिस चौकी ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी रखवाया और नोखा पुलिस को इस घटना की सूचना दी. जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
गांव में शोक का माहौल : एक ही हादसे में मां, उसके किशोर बेटे और पड़ोस के मासूम बच्चे की मौत से किरतासर गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पूरे क्षेत्र में इस दर्दनाक घटना को लेकर गहरा शोक व्याप्त है. पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.