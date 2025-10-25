ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : एनिकट में डूबने से चार बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा. चार बच्चों की मौत. शव एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाए गए हैं. जानिए पूरा मामला...

Children Drowned In Anicut
एनिकट में बच्चों की तलाश करते ग्रामीण (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: डबोक थाना इलाके में बाठेड़ा की सराय स्थित पावर हाउस के पास बने एनिकट में डूबने से शनिवार को चार मासूम बच्चों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया. मृतकों में तीन बालक व एक बालिका है. मृतकों की उम्र 6 से 15 वर्ष है. सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक स्थानीय ग्रामीणों ने सभी शव बाहर निकाल लिए थे.

मृतक बच्चों की पहचान 6 वर्षीय मनोहर पुत्र राजू, 8 वर्षीय कोमल पुत्री राजू, 10 वर्षीय पायल पुत्र राजू और 16 वर्षीय सुमन पुत्री केशू के रूप में हुई है. -एसआई बाबूलाल, डबोक थाना.

नागरिक सुरक्षा विभाग के सदस्य कैलाश (ETV Bharat Udaipur)

उन्होंने बताया कि सभी बच्चे नहाने के लिए एनिकट की ओर गए थे. पानी गहरा होने के कारण चारों गहराई में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए. स्थानीय ग्रामीणों ने जब बच्चों को पानी में डूबते देखा तो तुरंत शोर मचाया. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने खुद ही प्रयास कर बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चारों की सांसें थम चुकी थीं.

पढ़ें: एनिकट पार करते समय पानी में डूबे मौसेरे भाई-बहन समेत तीन बच्चे

नागरिक सुरक्षा विभाग के सदस्य कैलाश ने बताया कि उनकी टीम गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची. टीम ने एनिकट की तलाशी ली, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और बच्चा फंसा न हो. हादसे के बाद माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने सभी शवों को उदयपुर के एमबी अस्पताल के मुर्दाधर में रखवाया है. पुलिस घटना की पूरी जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि एक और बच्चे के कपड़े मिलने की सूचना के बाद फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन काफी तलाशी के बाद कोई और नहीं मिला.

