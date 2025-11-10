ETV Bharat / state

निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत गिरी, मलबे में दबने से मकान मालिक की मौत

निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत गिरी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में सोमवार को एक निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत ढहने से एक हादसा हो गया. इस हादसे में मकान मालिक मलबे में दब गए. उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर इकठ्ठा हो गए. माणक चौक एसीपी पीयूष कविया ने बताया कि निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत ढहने से हादसा हुआ है. हादसे में मकान मालिक 52 वर्षीय अताउल्लाह मलबे में दब गए. आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.