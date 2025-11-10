ETV Bharat / state

निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत गिरी, मलबे में दबने से मकान मालिक की मौत

जयपुर में परकोटे के सुभाष चौक के पन्नीगारान मोहल्ले की घटना. मकान की दीवार और छत गिरी. जानिए पूरा मामला...

Building Collapse in Jaipur
निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत गिरी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 5:12 PM IST

1 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में सोमवार को एक निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत ढहने से एक हादसा हो गया. इस हादसे में मकान मालिक मलबे में दब गए. उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर इकठ्ठा हो गए.

माणक चौक एसीपी पीयूष कविया ने बताया कि निर्माणाधीन मकान की दीवार और छत ढहने से हादसा हुआ है. हादसे में मकान मालिक 52 वर्षीय अताउल्लाह मलबे में दब गए. आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

एसीपी पीयूष कविया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : शरद मेले में भर भराकर गिरी दीवार, चार दुकानदार दबकर गंभीर घायल

कई लोगों के दबने की थी सूचना : उन्होंने बताया कि पहले मकान की दीवार और छत गिरने से कुछ मजदूरों के दबने की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंच कर सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया. सिविल डिफेंस की टीम ने बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया. इसके बाद सामने आया कि मकान मालिक मलबे में दब गए थे. मजदूरों के मलबे में दबने या घायल होने का मामला सामने नहीं आया है. फिलहाल, मौके पर हालात काबू में हैं. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

TAGGED:

JAIPUR POLICE
OWNER DIED IN JAIPUR
मलबे में दबने से मौत
सिविल डिफेंस की टीम
BUILDING COLLAPSE

ETV Bharat Logo

