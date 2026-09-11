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SC/ST एक्ट से जुड़े मानहानि मामले में कोर्ट का फैसला, किसी केस में बरी हो जाने से नहीं मिल जाता हर्जाना पाने का अधिकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने द्वेष के तहत किए गए केस और मानहानि के मुकदमों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के फौजदारी मामले में बरी हो जाने मात्र से उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ द्वेषपूर्ण अभियोजन के तहत हर्जाना पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता. दीवानी अदालत में हर्जाने का दावा करने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसके खिलाफ दर्ज की गई क्रिमिनल शिकायत पूरी तरह से बिना किसी उचित और संभावित कारण के थी और उसे केवल दुर्भावना या रंजिश के चलते दर्ज कराया गया था. न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है.

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ सिरमौर जिले के पच्छाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि आरोपियों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा और अतिक्रमण किया है. इस शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, सिरमौर के समक्ष हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए क्रिमिनल केस से बरी कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ दीवानी अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर किया. उनका कहना था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उन्हें अदालती खर्च भी उठाना पड़ा. इसी आधार पर उन्होंने शिकायतकर्ता से 10 लाख 10 हजार रुपये के हर्जाने की मांग की.