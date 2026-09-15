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यूपी में आउटसोर्स कंडक्टरों के लिये खुशखबरी; रोडवेज सीधे करेगा अनुबंध, इन कर्मचारियों को मिलेगा मौका!

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने परिवहन निगम में तैनात आउटसोर्स कर्मियों की किस्मत का दरवाजा खोल दिया है. पिछले काफी समय से आउटसोर्स के बजाय संविदा पर नौकरी देने को लेकर यह कंडक्टर परेशान होकर मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. अब परिवहन निगम ने फैसला लिया है कि उन सभी आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर रखा जाएगा. इनकी संख्या लगभग छह हजार है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम में अब सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता के साथ परिचालकों को सीधे अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा. पहले चरण में सीधे अनुबंध के आधार पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत परिचालकों को ही शामिल किया जाएगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि ऐसे परिचालक जो कदाचार/भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी कारण से एजेन्सी को वापस न किए गए हों, वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हों, उन्हें परिवहन निगम में नवीन प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी मनी) जमा करना होगा. सीधे अनुबंध के लिए आउटसोर्स से कार्यरत परिचालकों को निगम में की गई सेवाओं का कोई लाभ नहीं दिया गया. सीधे अनुबंध पर रखे जाने वाले परिचालकों को निगम में प्रचलित अन्य सभी सेवाएं अनुमन्य होंगी.