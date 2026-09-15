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यूपी में आउटसोर्स कंडक्टरों के लिये खुशखबरी; रोडवेज सीधे करेगा अनुबंध, इन कर्मचारियों को मिलेगा मौका!

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने दी जानकारी.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:41 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने परिवहन निगम में तैनात आउटसोर्स कर्मियों की किस्मत का दरवाजा खोल दिया है. पिछले काफी समय से आउटसोर्स के बजाय संविदा पर नौकरी देने को लेकर यह कंडक्टर परेशान होकर मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. अब परिवहन निगम ने फैसला लिया है कि उन सभी आउटसोर्स कर्मियों को संविदा पर रखा जाएगा. इनकी संख्या लगभग छह हजार है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम में अब सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता के साथ परिचालकों को सीधे अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा. पहले चरण में सीधे अनुबंध के आधार पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत परिचालकों को ही शामिल किया जाएगा.

परिवहन मंत्री ने बताया कि ऐसे परिचालक जो कदाचार/भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी कारण से एजेन्सी को वापस न किए गए हों, वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हों, उन्हें परिवहन निगम में नवीन प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी मनी) जमा करना होगा. सीधे अनुबंध के लिए आउटसोर्स से कार्यरत परिचालकों को निगम में की गई सेवाओं का कोई लाभ नहीं दिया गया. सीधे अनुबंध पर रखे जाने वाले परिचालकों को निगम में प्रचलित अन्य सभी सेवाएं अनुमन्य होंगी.

परिवहन मंत्री ने बताया कि ऐसे सेवा प्रदाता जिनकी अनुबंध अवधि 31 अक्टूबर को पूर्ण हो रही है उनके रखे गये आउटसोर्स परिचालकों से एक नवम्बर से 31 जनवरी को अवधि पूर्ण होने वाले परिचालकों से एक फरवरी से संविदा परिचालक के रूप में संचालन का कार्य लिया जाएगा.





उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि परिवहन निगम में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को सीधे परिवहन निगम से अनुबंध के आधार पर रखे जाने का रास्ता खुल गया है. इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने बताया कि समायोजित होने वाले आउटसोर्स परिचालकों के सभी देयकों जैसे वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी का पूरा भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर करा लिया जाए. उनकी प्रतिभूति राशि वापस करने के बाद एनओसी ली जाए. उक्त दोनों कार्रवाई के बाद प्रमाण पत्र दिया जाए.

उन्होंने बताया कि इसके बाद सक्षम स्तर से सेवा प्रदाता की जमा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी/बैंक गारंटी/एफडीआर वापस किये जाने की कार्रवाई की जाएगी. समायोजित किये जाने वाले आउटसोर्स परिचालकों को शपथ पत्र भी देना होगा कि आउटसोर्स अवधि के वैधानिक देयकों के सम्बन्ध में कोई धनराशि शेष नहीं है.

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