UP को आम बजट में बड़ा तोहफा; टियर-2 और 3 में शामिल शहरों के डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार

Published : February 1, 2026 at 1:44 PM IST

लखनऊ: टू और थ्री टियर शहरों के विकास को लेकर आम बजट में घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है. इस तरह के सबसे ज्यादा शहर देश में उत्तर प्रदेश में ही हैं. इसलिए रैपिड रेल मेट्रो कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, और ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होने की उम्मीद है.

केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष फोकस की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये शहर अब प्रमुख ग्रोथ सेंटर बन चुके हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर-लेड ग्रोथ को मजबूत करेगा. उत्तर प्रदेश में टियर-2 और टियर-3 शहरों की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा टियर-2 शहर हैं.

टियर-2 शहरों में शामिल: आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज (इलाहाबाद), सहारनपुर और वाराणसी. ये शहर जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर टियर-2 में आते हैं.

टियर-3 वाले शहर: टियर-3 शहरों में इटावा, फीरोजाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, हाथरस, संभल, मुजफ्फरनगर आदि जैसे कई शहर शामिल हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर दर्जनों में है.सरकार के इस ऐलान से उत्तर प्रदेश के इन शहरों में बड़ा फर्क पड़ेगा. बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर से सड़कें, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (जैसे दिल्ली-वाराणसी), फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट अपग्रेडेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तेज होंगे. टियर-2 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से इंडस्ट्री, आईटी, जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स) और एमएसएमई का विस्तार होगा.आम जनता को कई फायदे होंगे.

लखनऊ जनकल्याण विकास महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनियां टियर-1 शहरों से बाहर शिफ्ट होंगी. आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट सस्ता और सुलभ बनेगा. प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग भी आएगी. माइग्रेशन कम होगा, क्योंकि लोकल स्तर पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. कुल मिलाकर, ये शहर आर्थिक विकास के नए इंजन बनेंगे, जिससे ग्रामीण-शहरी असंतुलन कम होगा और आम आदमी की जीवन स्तर में सुधार आएगा.

