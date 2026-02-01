ETV Bharat / state

UP को आम बजट में बड़ा तोहफा; टियर-2 और 3 में शामिल शहरों के डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार

आम बजट 2026-27 ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: टू और थ्री टियर शहरों के विकास को लेकर आम बजट में घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है. इस तरह के सबसे ज्यादा शहर देश में उत्तर प्रदेश में ही हैं. इसलिए रैपिड रेल मेट्रो कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, और ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार के आम बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष फोकस की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये शहर अब प्रमुख ग्रोथ सेंटर बन चुके हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर-लेड ग्रोथ को मजबूत करेगा. उत्तर प्रदेश में टियर-2 और टियर-3 शहरों की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा टियर-2 शहर हैं. टियर-2 शहरों में शामिल: आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज (इलाहाबाद), सहारनपुर और वाराणसी. ये शहर जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर टियर-2 में आते हैं.