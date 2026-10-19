दिवाली से पहले MCD के सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 400 और होंगे नियमित; तीन महीने में 7,630 को पक्का करने का लक्ष्य
दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि पिछले दो महीनों में 1,467 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है.
Published : October 19, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है. निगम ने अगले त्योहार से पहले लगभग 400 और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही अगले तीन महीनों में करीब 7,630 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की योजना है.
दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि पिछले दो महीनों में 1,467 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है. निगम के इस कदम से लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों को रोजगार में स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है.
महापौर ने कहा कि सफाई कर्मचारी दिल्ली की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं. वे कठिन परिस्थितियों में दिन-रात काम करके राजधानी को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में उनके वर्षों के परिश्रम और समर्पण का सम्मान करना निगम की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है.
अक्टूबर में 505 कर्मचारियों का नियमितीकरण
महापौर के अनुसार, अक्टूबर महीने में वर्ष 1998-2000 और 2000-2002 के बैच के 505 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है. इसके अतिरिक्त, दिवंगत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर अक्टूबर में 109 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं. निगम ने अब तक दिवंगत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को इस आधार पर कुल 542 पदों पर दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों के रूप में नियुक्तियां प्रदान की हैं.
मेयर का कहना है की अक्टूबर महीने में 111 सहायक स्वच्छता निरीक्षकों को स्वच्छता निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है. निगम के अनुसार, इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण को मजबूत करना है.
दो महीने में 1,467 कर्मचारी नियमित
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 1,467 सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनके वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने का महत्वपूर्ण कदम है. नियमित होने से संबंधित कर्मचारियों को रोजगार में अधिक स्थायित्व मिलेगा और उनके परिवारों को भविष्य की बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में एमसीडी कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है. निगम का प्रयास है कि सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों का लाभ मिले और उनके कल्याण से जुड़े विषयों का समाधान किया जाए.
दिवाली से पहले लगभग 400 और कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा से सफाई कर्मचारियों के बीच उम्मीद बढ़ी है. हालांकि, प्रस्तावित नियमितीकरण की प्रक्रिया और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की समय-सीमा पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी. निगम का घोषित लक्ष्य अगले तीन महीनों में लगभग 7,630 सफाई कर्मचारियों को नियमित करना है.
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