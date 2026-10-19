ETV Bharat / state

दिवाली से पहले MCD के सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 400 और होंगे नियमित; तीन महीने में 7,630 को पक्का करने का लक्ष्य

मेयर मीडियो को जानकारी देते हुए ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है. निगम ने अगले त्योहार से पहले लगभग 400 और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही अगले तीन महीनों में करीब 7,630 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की योजना है.

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि पिछले दो महीनों में 1,467 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है. निगम के इस कदम से लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों को रोजगार में स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है.