ETV Bharat / state

श्रमिकों को बड़ी सौगात, ई-रिक्शा सहायता का अनुदान बढ़कर हुआ 1 लाख

श्रम मंत्री की बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया. इसके तहत ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही 50 हजार की अनुदान राशि को बढ़ाकर सीधे एक लाख करने का निर्णय लिया गया. इससे श्रमिक आसानी से अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे.

रायपुर: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने और उनके कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की प्रथम बैठक हुई. बैठक में श्रमिकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

डिलीवरी कार्य करने वाले गिग वर्कर्स,चरवाहे और मेधावी बच्चों के लिए बनेंगी नई योजनाएं, असंगठित क्षेत्र के अलग-अलग वर्गों को सुरक्षा देने के लिए मंडल ने अपने दायरे का विस्तार किया है. डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों को अब मंडल के दायरे में शामिल करते हुए उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजना तैयार की जाएंगी.चरवाहों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक अलग योजना बनाई जाएगी.

असंगठित कर्मकारों के प्रतिभावान और मेधावी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी. श्रमिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिए एक व्यापक बीमा योजना तैयार करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि असंगठित बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन किया जाए, ताकि योजनाओं का सीधा और वास्तविक लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिल सके.उन्होंने पाम्पलेट और फोटो युक्त बुकलेट के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा हितग्राहियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश दिए.

मजदूरी के लिए गए युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, श्रम विभाग पर भी उठे सवाल

जांजगीर-चांपा में श्रमिक योजना में फिर सामने आई गड़बड़ी, फर्जी दस्तावेज लगाकर पैसा निकालने का एक और मामला

छत्तीसगढ़ में अब दुकानें 24X7 खुली रह सकेंगी, नया दुकान और स्थापना अधिनियम लागू