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सीएम योगी की बड़ी सौगात; गंगा एक्सप्रेस-वे 15 दिन तक रहेगा टोल फ्री

यूपी के सबसे लंबे और आधुनिक एक्सप्रेस-वे का बिना शुल्क दिए लोग ले सकेंगे अनुभव

15 दिन तक गंगा एक्सप्रेस-वे टोल फ्री.
15 दिन तक गंगा एक्सप्रेस-वे टोल फ्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 7:59 PM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लेते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे को कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) से 15 दिनों तक टोल-फ्री रखने की घोषणा की है. इस फैसले के तहत प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के यूपी के सबसे लंबे व अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सकेगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना के कन्सेशनैयर्स आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल कलेक्शन स्थगित रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं. यूपीडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में यात्रियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. बता दें कि 29 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने हरदोई में इस एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था.

सीओडी के साथ लागू हुआ फैसला

यह निर्णय उस समय लिया गया है, जब इंडिपेंडेंट इंजीनियर द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट के अनुच्छेद 14.3.1 के तहत प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिससे एक्सप्रेस-वे की कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट निर्धारित हो गई. इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे आम जनता के उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार माना गया.

जनता को मिलेगा ‘फ्री राइड एक्सपीरियंस’

योगी सरकार का उद्देश्य है कि शुरुआती चरण में अधिक से अधिक लोग इस अत्याधुनिक एक्सप्रेस-वे का अनुभव कर सकें. 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे पर बिना टोल के यात्रा करने का अवसर लोगों को इसकी गुणवत्ता, गति और जन-सुविधाओं से सीधे रूबरू कराएगा. यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि एक्सप्रेसवे के प्रति जनविश्वास को भी मजबूत करेगी.

पीपीपी मॉडल पर विकसित, 27 साल का कंसेशन पीरियड

गंगा एक्सप्रेसवे को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत डीबीएफओटी (टोल) मॉडल पर विकसित किया गया है. इसके तहत कन्सेशनैयर्स को 27 वर्षों तक टोल वसूली का अधिकार दिया गया है. हालांकि, 15 दिन की इस टोल छूट से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई राज्य सरकार अथवा यूपीडा द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी.

यूपीडा ने स्पष्ट किया है कि टोल-फ्री अवधि के दौरान भी ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस से संबंधित सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा. अनुच्छेद 17 सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अन्य प्रावधानों के तहत सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.

विकास, कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह एक्सप्रेस-वे प्रदेश के 12 जनपदों को जोड़ता है और इसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है. 15 दिन की यह टोल छूट न केवल आमजन को राहत देगी, बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रति सकारात्मक माहौल भी तैयार करेगी. इस फैसले को प्रदेश सरकार की ‘जनहित प्रथम’ नीति के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ-साथ नागरिकों को ‘फील गुड’ कराने को भी प्राथमिकता देती है.

जानिए एक्सप्रेस-वे के बारे में: इस एक्सप्रेस-वे के रूट पर शाहजहांपुर जिले की सीमा में लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप भी बनाई गई है. इस पर कि किसी भी आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. वहीं पूरे रूट को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), CCTV निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था से लैस किया गया है. यह एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरेगा. यह 6 लेन का है और भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर को सीधे दिल्ली और पूर्वांचल से जोड़ेगा. इससे लखनऊ से दिल्ली का सफर 6 घंटे में पूरा होगा. 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास के बाद तेजी से काम हुआ. मार्च 2026 तक 96-99 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, गंगा मइया की जय से अभिवादन, कहा-बंगाल की जनता मतदान में रच रही इतिहास

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