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छठ व दिवाली पर बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा, दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही बस सेवा, मिलेगी राहत

नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व के दौरान राजधानी दिल्ली से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले लाखों प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है. पर्व-त्योहारों के दिनों में ट्रेनों में लंबी वेटिंग व कंफर्म सीट की किल्लत से जूझने वाले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित सफर का विकल्प देने के लिए दिल्ली सरकार अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है.

शुरुआती चरण में 2 से 3 मार्गों पर चलेंगी बसें

दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के तहत दिल्ली से बिहार कई जिलों के बीच सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी. हालांकि पहले चरण में सभी मार्गों पर एक साथ परिचालन शुरू करने के बजाय 2 से 3 प्रमुख मार्गों पर संचालन शुरू किया जाएगा. इसके बाद यात्रियों की डिमांड व प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए भविष्य में अन्य शहरों के लिए सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.

वर्तमान में दिल्ली से बिहार के बीच केवल निजी बसों का ही संचालन होता है, लेकिन कोई सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में निजी बस चालक मनमाना किराया वसूलते हैं. इस दूरी को कम करने के लिए सरकार तय नियमों व मानकों के आधार पर निजी बस संचालकों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने पर विचार कर रही है.



10 साल का द्विपक्षीय समझौता व 18 संभावित रूट

दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना की नींव अगस्त महीने में रखी गई थी, जब परिवहन विभाग ने दिल्ली व बिहार के बीच 10 वर्ष की अवधि वाले पारस्परिक परिवहन समझौते का एक मसौदा तैयार किया था. इसके इसके अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर व पूर्णिया जैसे बिहार के प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले 18 संभावित मार्गों की पहचान की गई थी.

दिल्ली से बिहार जाने वाली बसें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगी, इसलिए ये बसें नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरेंगी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी अलग से भी बस कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है.



स्वक्ष ईंधन वाले वाहन ही चलेंगे

यात्रियों के सुरक्षित व पर्यावरण-अनुकूल सफर को ध्यान में रखते हुए बसों के लिए कड़े दिशानिर्देश तय किए गए हैं. हालांकि अभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही हैं. जो इतने लंबे रूट पर नहीं चल सकती हैं. ऐसे में सीएनजी और बीएस-6 (BS-VI) या उससे उच्च मानक वाली डीजल बसों को ही इस मार्ग पर उतारना होगा. इसके लिए देखना या होगा कि दिल्ली सरकार खुद डीजल बस खरीदनी है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी से एग्रीमेंट कर दिल्ली बिहार के बीच बस चलवाती है.