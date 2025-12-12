ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी सौगात, एलजी ने ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम को दी मंजूरी

दिल्ली एलजी ने कहा कि इसे मंजूरी दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा.

अधिकारियों के साथ दिल्ली एलजी वीके सक्सेना
अधिकारियों के साथ दिल्ली एलजी वीके सक्सेना (DELHI LG X HANDLE)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित यूनियन टेरिटरी लेवल वर्कशॉप के दौरान ‘ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम’ को मंजूरी दे दी. इस फैसले के साथ अब दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल से सब-इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन अगली रैंक की वर्दी पहनने का सम्मान मिलेगा. पुलिस बल में इसे मनोबल बढ़ाने वाली बड़ी पहल माना जा रहा है.

आदर्श ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया और ऑल इंडिया DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस में तय किए गए एक्शन पॉइंट्स की समीक्षा प्रस्तुत की. पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने अपने संबोधन में राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था, आतंकी मॉड्यूलों के खिलाफ कार्रवाई, साइबर अपराध पर लगाम और गैंगस्टर गतिविधियों पर सख्ती जैसे अभियानों की जानकारी दी.

मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की जांच और कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में करीब 45,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 14,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों—सशक्ति, वी केयर, युवा और प्रहरी—की भी विशेष प्रशंसा की और पुलिस को फुटपाथों पर वाहन खड़ा कर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.

हालांकि, पूरे कार्यक्रम का केंद्र ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम ही रही, जिसे एलजी ने औपचारिक मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस देश की सबसे बेहतर और पेशेवर पुलिस फोर्स में गिनी जाती है. यह सम्मान उन कर्मियों के मनोबल को और बढ़ाएगा, जिन्होंने पूरी सेवा समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाई है. यह स्कीम लंबे समय से लंबित थी, जिसे लागू होने के बाद हजारों पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली सरकार ने नया फीस रेगुलेशन कानून किया लागू, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम

दिल्ली में साइबर ठगी के नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, 'ऑपरेशन साइहॉक 2.0' ने तोड़ी अपराधियों की रीढ़

TAGGED:

DELHI POLICE
ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम
LG VK SAXENA
HONORARY RANK PROMOTION SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.