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दिल्ली के 2.70 लाख निर्माण श्रमिकों को बड़ी सौगात: स्वास्थ्य के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार

नई दिल्ली: राजधानी के विकास में दिन-रात पसीना बहाने वाले निर्माण श्रमिकों के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी दे दी गई. इस योजना के माध्यम से करीब 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को अब गुणवत्तापूर्ण और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.

योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों और उनके आश्रितों (पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता) को अब इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को सूचीबद्ध अस्पतालों में 2 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा मिलेगी, जबकि पूरे परिवार के लिए यह स्वास्थ्य कवर 10 लाख रुपये तक का होगा. उपचार की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः कैशलेस होगी, जिससे श्रमिकों पर इलाज का कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सरकार गंभीर: निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर धूल, रसायन, अत्यधिक शोर और भारी मशीनों के बीच काम करना पड़ता है, जिससे उन्हें सिलिकोसिस, श्वसन संबंधी बीमारियां और त्वचा रोगों का खतरा बना रहता है. इस चिंता को व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये श्रमिक दिल्ली के विकास की नींव हैं और उनका स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "लंबे समय से इस वर्ग के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच की आवश्यकता थी, जिसे अब पूरा किया गया है."

मोबाइल मेडिकल यूनिट और 24×7 हेल्पलाइन: योजना के तहत केवल अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा ही नहीं, बल्कि कई अन्य सेवाएं भी मिलेंगी. सरकार ने निर्माण स्थलों और श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात करने का निर्णय लिया है. साथ ही पंजीकृत श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों का वार्षिक परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा. ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं, जांच और प्रयोगशाला सुविधाएं तथा रेफरल सेवाएं निशुल्क उपलब्ध होंगी. लाभार्थियों की सहायता के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा. पारदर्शिता के लिए लाभार्थियों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखे जाएंगे और एक आधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी.