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GROUND REPORT : शासकीय बिल्डिंग के पीछे अवैध प्लॉटिंग, कृषि भूमि में बन गई सड़क, विधायक बोले करेंगे आंदोलन

धमतरी : धमतरी जिला में अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामले में कलेक्टर कार्यालय स्थित कंपोजिट बिल्डिंग के पीछे करीब 200 मीटर की दूरी पर कई एकड़ कृषि भूमि पर नियमों को दरकिनार कर प्लॉटिंग की तैयारी किए जाने का खुलासा हुआ है. इस कंपोजिट बिल्डिंग में नगर निवेश सहित लगभग 18 शासकीय कार्यालय संचालित होते हैं, इसके बावजूद इतने नजदीक अवैध गतिविधियां प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

बिना अनुमति के निर्माण कार्य

जानकारी के मुताबिक संबंधित भूमि पर खेतों में मुरुम डालकर सड़क का निर्माण कर दिया गया है और जमीन को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर प्लॉट बनाए जाने की तैयारी चल रही है. यह पूरा कार्य बिना किसी वैधानिक अनुमति के किया जा रहा है, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आम नागरिकों को भी भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है. मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है. कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित बिल्डरों और जमीन कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है.इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

धमतरी में अवैध प्लॉटिंग पर घमासान (ETV BHARAT)

यदि जांच में अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रशासन की टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर

बोर्ड लगाने के बावजूद हुआ निर्माण कार्य