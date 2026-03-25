GROUND REPORT : शासकीय बिल्डिंग के पीछे अवैध प्लॉटिंग, कृषि भूमि में बन गई सड़क, विधायक बोले करेंगे आंदोलन
धमतरी में अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है. शासकीय बिल्डिंग के पीछे मुरुम डालकर रोड बनाने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 8:53 PM IST
धमतरी : धमतरी जिला में अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामले में कलेक्टर कार्यालय स्थित कंपोजिट बिल्डिंग के पीछे करीब 200 मीटर की दूरी पर कई एकड़ कृषि भूमि पर नियमों को दरकिनार कर प्लॉटिंग की तैयारी किए जाने का खुलासा हुआ है. इस कंपोजिट बिल्डिंग में नगर निवेश सहित लगभग 18 शासकीय कार्यालय संचालित होते हैं, इसके बावजूद इतने नजदीक अवैध गतिविधियां प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.
बिना अनुमति के निर्माण कार्य
जानकारी के मुताबिक संबंधित भूमि पर खेतों में मुरुम डालकर सड़क का निर्माण कर दिया गया है और जमीन को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर प्लॉट बनाए जाने की तैयारी चल रही है. यह पूरा कार्य बिना किसी वैधानिक अनुमति के किया जा रहा है, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आम नागरिकों को भी भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है. मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है. कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित बिल्डरों और जमीन कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है.इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
यदि जांच में अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही प्रशासन की टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है- अबिनाश मिश्रा,कलेक्टर
बोर्ड लगाने के बावजूद हुआ निर्माण कार्य
हालांकि, कंपोजिट बिल्डिंग के इतने नजदीक अवैध प्लॉटिंग का चल रहा यह खेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है. इससे पहले भी जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए संबंधित जमीनों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे, जिनमें स्पष्ट उल्लेख था कि यह भूमि कृषि योग्य है और इसे प्लॉटिंग के लिए बेचा या खरीदा नहीं जा सकता. इसके बावजूद एक बार फिर ऐसी गतिविधियां सामने आना चिंताजनक है.
मामले ने लिया राजनीतिक रंग
अब मामले ने राजनीतिक रंग भी ले चुका है. धमतरी विधायक ओंकार साहू ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.उन्होंने कहा कि जिले में कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक केवल एक ही स्थान का निरीक्षण हो पाया है.
हाल ही में शासकीय नहर में मुरुम डालकर खेत तक सड़क बनाई गई है. हमने इसका विरोध किया तो संबंधित लोगों ने अभद्र व्यवहार किया. हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगे- ओंकार साहू, विधायक
विधायक ओंकार साहू ने कहा कि आगामी दिनों में मंत्री के दौरे के दौरान सभी संदिग्ध स्थानों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग नहीं होने के दावों के बावजूद धमतरी और अन्य जिलों में यह धड़ल्ले से जारी है, जिससे भोले-भाले किसानों को ठगा जा रहा है.
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