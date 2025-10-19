ETV Bharat / state

मुंगेर के कल्याणपुर में 11 लाख दीपक जलाकर मनाई जा रही बड़ी दीपावली,20 हजार लीटर तेल और,100 क्विंटल घी होगा खर्च

मुंगेर जिले के कल्याणपुर में मनाई जा रही सबसे बड़ी दिवाली : बिहार के मुंगेर जिले में राज्य की सबसे बड़ी दीपावली कल्याणपुर में मनाई जा रही है. इसके लिए ग्रामीणों के सहयोग से तैयारियां पूरी कर ली वहीं जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर पूर्व की ओर गंगा किनारे बसे 10 हजार की आबादी वाले इस गांव में लगभग सभी त्योहारों में बड़े आयोजन आयोजित किये जाते हैं.इस वजह से यह गांव पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बना रहता है.दीपावली 2025 के उत्सव को लेकर भी ग्रामीणों के द्वारा भव्य दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा हैं.

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के कल्याणपुर में छोटी दिवाली पर राज्य की सबसे बड़ी दीपावली मनायी जा रही है. यहां 11 लाख से ज़्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है. इस आयोजन की खास बात यह है कि यह बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली सबसे बड़ी दीपावली है.

11 लाख दीप जलाने में ग्रामीणों का मिल रहा पूरा सहयोग : बीते 6 वर्षों से आयोजित हो रहे इस दीप महोत्सव की तरह इस बार भी जिले के बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में बिहार की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जा रही है..दीपावली से पहले छोटी दीपावली के दिन एक साथ 11 लाख दीये जलाए जाएंगे. :"द बर्नेट होम्योपैथी" प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सह हरिओम होमियो और देश के प्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक डॉ नीतीश चंद्र दुबे ने बताया कि कल्याणपुर गांव में मनाई जा रही दिवाली के दौरान गंगा किनारे प्राचीन काल से स्थापित माता दुर्गा के मंदिर में भी लोगों की अपार आस्था है इसलिए. 11 लाख दीप जलाने के इस बड़े संकल्प को पूरा करने में ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिल रहा है.

11 लाख दीयों पर 20 हजार लीटर तिल का तेल खर्च होगा : मुंगेर जिला के कल्याणपुर यूथ क्लब के सदस्य सुदामा चौधरी,राजेश मिश्रा,ग्रामीण विपुल दुबे ने बताया कि इस बार दीपोत्सव में 10 लाख मिट्टी के दीप जलाएं जाएंगे.जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गयी है.वहीं सबसे बड़े दीपोत्सव का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा.दीपोत्सव का सीधा प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से भी किया जाएगा.दीपोत्सव का कार्यक्रम कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा.जिसके बाद गंगा महा आरती की जाएगी. इस दौरान गंगा में 100 नाव की व्यवस्था की गई है.11 लाख दीयों पर करीब 20 हजार लीटर तिल का तेल खर्च होगा.वहीं मां दुर्गा स्थान में घी से दीपक जलाएं जाएंगे.

अन्य जिलों के कुम्हार द्वारा तैयार किए जा रहे दीये : डॉ नीतीश चंद्र दुबे ने बताया कि सभी दीये आसपास के कुम्हारों के अलावा अन्य जिलों के कुम्हार द्वारा तैयार किये जा रहे हैं.अगर लोग मां की श्रद्धा से दीप जलाना चाहते हैं तो वे भी दीया लेकर मां दुर्गा के दरबार में पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव के बाद मां गंगा की महाआरती भी भव्य तरीके से होगी . दीपोत्सव को देखने के लिए दूर-दूर से लगभग 50 हज़ार लोग श्रद्धा के साथ दुर्गा स्थान पहुँचने की उम्मीद है.वहीं इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर ग्रामीणों में रवि गुप्ता,कल्याणपुर यूथ क्लब के गुलाब सिंह,मनीष सिन्हा,अंशु दुबे,चंदन दुबे,पवन दुबे,अमित दुबे,प्रियरंजन दुबे,प्रहलाद दुबे सहित गांव के सैकड़ों युवा दीपोत्सव की सफलता में लगे हुए हैं.

2019 में दिवाली पर 51 हज़ार दीयों के साथ हुई थी शुरूआत : वहीं इस भव्य दीपोत्सव के आयोजन को सफल बनाने के लिए यूथ क्लब कल्याणपुर के राजेश दुबे ने बताया कि 2019 में दिवाली पर 51 हज़ार दीप जलाकर दीपावली मनाई गई थी.वहीं 2020 में 1 लाख 25 हज़ार दीपक जलाए गए।2021 में यह संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई थी.2022 में दीयों की संख्या बढ़कर 6 लाख कर दी गयी है.2023 में 7 लाख दिये जलाएं गए,वहीं बीते साल 2024 में 8 लाख दिये जलाकर राज्य की सबसे बड़ी दीवाली मनाई गई।तो इस साल 2025 में 11 लाख दिये जलाकर राज्य की सबसे बड़ी दीवाली मनाई जाएगी।



