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यूपी में बदली आधी आबादी की तस्वीर, शिक्षा से बदला पूरा पैटर्न, शादी से पहले करियर पर फोकस

इसके पीछे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेहतर टीकाकरण और आंगनवाड़ी केंद्रों का बड़ा हाथ है. गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने से अब बच्चे डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारियों से कम मर रहे हैं. आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर माताओं को जागरूक कर रही हैं.

हालांकि ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 24-25 से अभी पीछे है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के साथ यूपी अब तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में है. नवजात और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत भी घटी है.

सुधर रहे स्वास्थ्य के आंकड़े : यूपी के लिए सबसे अच्छी खबर स्वास्थ्य के मोर्चे पर है. क्रूड डेथ रेट 6.5 प्रति हजार पर आ गई है. सबसे बड़ा सुधार शिशु मृत्यु दर यानी IMR में दिखा है. अब ये 37 प्रति हजार जीवित जन्म है. यानी 1000 में से 963 बच्चे अपना पहला जन्मदिन मना पा रहे हैं.

लखनऊ में झलकारी बाई अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजेंद्र ने बताया, संस्थागत सदस्यों को लेकर शहर से लेकर गांव तक सरकार के बेहतरीन प्रयास हुए हैं. आशा वर्कर और एएनएम घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन करती हैं. गर्भवती होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और टीकाकरण शुरू कर दिया जाता है. इसके अलावा उनको जानकारी दी जाती है कि कैसे संस्थागत प्रसव उनके लिए लाभकारी हो सकता है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया, निश्चित तौर पर प्रदेश में हमने जिस तरह से काम किया है उसे शिशु जन्म दर में बढ़ोतरी हो रही है और मृत्यु दर में कमी आ रही है. वजह यह है कि संस्थागत तरीके से प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यह आंकड़ा सामने आया है.

जन्म दर में गिरावट, छोटे हो रहे परिवार : रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में क्रूड बर्थ रेट यानी जन्म दर 23.6 प्रति हजार है. ये संख्या देश के औसत 18.3 से ज्यादा जरूर है, लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार घट रही है. गांवों में भी अब बड़े परिवार का चलन टूट रहा है. कुल प्रजनन दर यानी TFR भी राष्ट्रीय औसत 1.9 के करीब पहुंच रही है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव आ रहा है. भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2024 बताती है कि देश के सबसे बड़े राज्य में अब कम बच्चे पैदा हो रहे हैं. शिशु मृत्यु दर तेजी से घटी है और समाज में बेटियों की जगह मजबूत हो रही है. शिक्षा, शहरीकरण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं ने गांव से शहर तक लोगों की सोच बदल दी है.

इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है पढ़ाई-लिखाई और देर से शादी. पहले जहां 15-16 साल में लड़कियों की शादी आम थी, अब औसत उम्र 18 से 21 साल हो गई है. लड़के भी करियर बनाने के बाद शादी कर रहे हैं. इससे बच्चे कम हो रहे हैं और माता-पिता उनकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं. पहले 4-5 बच्चे आम थे, अब 2-3 बच्चों का मॉडल तेजी से बढ़ रहा है.

बेटियों की बढ़ रही गिनती, बदल रही सोच : सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी जन्म के समय लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है. राष्ट्रीय स्तर पर ये 918 के करीब है और यूपी भी इसी दिशा में बढ़ रहा है. कुल लिंगानुपात 920 के आसपास पहुंच रहा है. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान, कन्या सुमंगला योजना और सख्त कानूनों का असर जमीन पर दिख रहा है. अब परिवारों में बेटियों को भी पढ़ाने और आगे बढ़ाने का माहौल बन रहा है.

गांव vs शहर: अंतर घट रहा है : यूपी की 70% से ज्यादा आबादी आज भी गांवों में रहती है. शहरों में जन्म दर पहले से कम है और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं लेकिन अच्छी बात ये है कि गांव और शहर का फर्क अब घट रहा है. स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में साफ-सफाई बढ़ी है. पोषण अभियान से कुपोषण कम हुआ है. मोबाइल और इंटरनेट पहुंचने से ग्रामीण युवा भी छोटे परिवार के फायदे समझ रहे हैं. शहरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ने से शादी और बच्चों का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है.

लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर पवन मिश्रा बताते हैं कि हमारा समाज तेजी से बदल रहा है. एक समय था जब सभी लोग रोजगार पर ध्यान नहीं देते थे. कुछ लोग खेती करते थे. फिर औद्योगिकरण हुआ जिसकी वजह से लोगों ने अपने पैतृक काम छोड़कर रोजगार ढूंढना शुरू किया. जिसकी वजह से पहले लड़कों की शादी की उम्र बढ़ने लगी.

पहले करियर फिर शादी : पिछले कुछ समय में अब लड़कियों के साथ में भी यही ट्रेंड हो गया है. कोई भी लड़की अब बिना अपना करियर चमके शादी करने के लिए राजी नहीं है. इसलिए धीरे-धीरे लड़कियों में भी यही प्रभाव बढ़ रहा है. जिसकी वजह से लड़का-लड़की का लिंग भेद खत्म हो रहा है, बल्कि शादी की उम्र में भी बढ़ोतरी हो रही है.

SRS रिपोर्ट साफ करती है कि यूपी जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस से आबादी की वृद्धि दर धीमी पड़ेगी. इससे स्कूल, अस्पताल और नौकरियों पर दबाव कम होगा. हालांकि यूपी अभी भी बिहार के बाद सबसे ज्यादा जन्म दर वाले राज्यों में है. इसलिए लड़कियों की शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर लगातार काम करना होगा.

अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक यूपी राष्ट्रीय औसत के बेहद करीब होगा. यूपी की असली ताकत उसकी युवा आबादी है और अब ये युवा ‘ज्यादा संख्या’ नहीं, ‘बेहतर गुणवत्ता’ पर भरोसा कर रहे हैं. यही बदलाव यूपी को एक नए और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा.

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