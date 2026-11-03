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26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सेशन, एक क्लिक में जानें हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले

Haryana Cabinet Meeting Decisions ( File Photo: ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़: मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की. बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का एक दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे. सभी एजेंडों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. सीएम ने कहा कि युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर होने वाली ठगी रोकने के लिए सरकार कड़े फैसले ले रही है.

युवाओं के लिए काम कर रही सरकार: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार प्रतिबंध है. युवाओं को विदेश भेजने में जो ठगी की जाती है. उसको लेकर कड़े फैसले सरकार ले रही है. कैबिनेट ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी दी है. ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले को लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा. सीएम ने ट्रेवल एजेंट पंजीकरण की जानकारी देते हुए कहा पुलिस वेरिफिकेशन समेत तमाम जरूरी प्रकिया पूरी करनी होगी इसका प्रावधान किया गया है.