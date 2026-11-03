26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सेशन, एक क्लिक में जानें हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले
Haryana Cabinet Meeting Decisions: मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. एक क्लिक में जानें बैठक के बड़े फैसले.
Published : November 3, 2026 at 2:12 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़: मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की. बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का एक दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे. सभी एजेंडों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी. सीएम ने कहा कि युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर होने वाली ठगी रोकने के लिए सरकार कड़े फैसले ले रही है.
युवाओं के लिए काम कर रही सरकार: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार प्रतिबंध है. युवाओं को विदेश भेजने में जो ठगी की जाती है. उसको लेकर कड़े फैसले सरकार ले रही है. कैबिनेट ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी दी है. ट्रेवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले को लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा. सीएम ने ट्रेवल एजेंट पंजीकरण की जानकारी देते हुए कहा पुलिस वेरिफिकेशन समेत तमाम जरूरी प्रकिया पूरी करनी होगी इसका प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। #Haryana #HaryanaCabinet https://t.co/nsVQbXTiP4— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 3, 2026
ट्रैवल एजेंट के लिए पंजीकरण जरूरी: हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य. हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2026 के तहत बनाए गए नए नियम लागू होंगे. विदेश में नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर युवाओं से धोखाधड़ी करने वालों पर कसेगा शिकंजा. डंकी रूट के जरिए युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की व्यवस्था. ट्रैवल एजेंट का कारोबार करने वाले नए और पहले से कार्यरत सभी एजेंटों को कराना होगा पंजीकरण. ट्रैवल एजेंटों के प्रत्येक नए कार्यालय और शाखा के लिए अलग से पंजीकरण कराना अनिवार्य.
पंजीकरण के लिए 5 हजार रुपये निर्धारित: अंबाला, रोहतक या प्रदेश के किसी अन्य शहर में शाखा खोलने पर अलग पंजीकरण जरूरी. टूरिज्म वीजा, एजुकेशन वीजा, टिकटिंग और पासपोर्ट सेवाओं के लिए अलग-अलग पंजीकरण अनिवार्य. प्रत्येक सेवा के पंजीकरण के लिए 5 हजार रुपये शुल्क निर्धारित. ट्रैवल एजेंट के पंजीकरण से पहले प्रत्येक आवेदक का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य. पुलिस सत्यापन के बाद ही सत्यापित व्यक्ति को ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय संचालित करने की अनुमति. मानव तस्करी, अवैध विदेशी भर्ती और ट्रैवल एजेंटों की धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकार का कदम. युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर ठगी और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए बनाई गई नई व्यवस्था.
- मंत्रिमंडल ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी. अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का भौतिक, रसायन, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा. पदोन्नति के लिए 10+2 या समकक्ष योग्यता तथा नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गय. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई
- मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर, 2021 को अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की. टीडीआर प्रमाणपत्र के मूल्यांकन की गणना के फार्मूले में बदलाव किया गया है. अब भूमि का मूल्यांकन आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा. जिस स्थान पर टीडीआर का उपयोग किया जाना है, उस भूमि का मूल्यांकन भी आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा. संशोधित फार्मूला उन सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें टीडीआर उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है और उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान नहीं की गई.
- टीडीआर प्रमाणपत्रों के उपयोग का दायरा बढ़ाया गया. अब इन प्रमाणपत्रों का उपयोग उसी डेवलपमेंट प्लान के साथ-साथ प्रदेश के किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा. पहले इनका उपयोग केवल उसी डेवलपमेंट प्लान तक सीमित था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता था.
मंत्रिमंडल ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी प्रदान की: इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना. नई नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को तथा शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी को दिया जाएगा. भू-मालिकों के 50 प्रतिशत हिस्से में से पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा वाणिज्यिक साइट के रूप में दिया जाएगा. भू-मालिकों को दिए जाने वाले विकसित प्लॉट का न्यूनतम आकार निर्धारित किया गया.
भू-मालिकों को आर्थिक सहायता: आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर होगा. लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाणपत्रों को आपस में जोड़कर बड़े आकार के विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे. भू-मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह राशि भूमि के योगदान के अनुपात में चार वर्ष तक, सेल डीड के पंजीकरण की तिथि से देय होगी.
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