संभल तहसीलदार कोर्ट का बड़ा फैसला, दिया बेदखली का आदेश, 6 करोड़ से अधिक का लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला

संभल : ग्राम समाज की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोतवाली क्षेत्र के गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की भूमि पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाकर कब्जा करने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने दो व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया है. साथ ही करीब 6 करोड़ 94 लाख 79 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

संभल-चंदौसी मार्ग स्थित गांव सैफ खां सराय में गाटा संख्या 452 की करीब 0.134 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की संपत्ति के रूप में दर्ज है. राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक चकबंदी प्रक्रिया के दौरान इस जमीन को पेड़ लगाने के लिए आरक्षित किया गया था. 1972 में तत्कालीन तहसीलदार ने इस गाटा से सभी पट्टेदारों के नाम निरस्त करते हुए इसे दोबारा ग्राम समाज की भूमि घोषित कर दिया था.

राजस्व विभाग का आरोप है कि इस भूमि पर आफताब हुसैन और मेहताब हुसैन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और आवास के साथ-साथ मस्जिद और दरगाह जैसी धार्मिक संरचनाएं भी खड़ी कर दीं. करीब छह से सात महीने पहले हल्का लेखपाल ने पूरे मामले की जांच के बाद धारा 67 के तहत अवैध कब्जे की रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार कोर्ट में प्रस्तुत की थी.

सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को अपना आदेश सुनाया. अदालत ने दोनों आरोपितों को संबंधित जमीन से तत्काल बेदखल करने का आदेश देते हुए 6,94,79,000 रुपये हर्जाना तथा 1,250 रुपये निष्पादन शुल्क जमा कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही राजस्व अधिकारियों को जुर्माने की वसूली और मौके पर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के आदेश भी दिए गए हैं.