छत्तीसगढ़ में बड़ी साइबर ठगी, जयपुर से दो ठग अरेस्ट, 17 राज्यों तक जुड़े तार

छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार पुलिस ने बड़ी साइबर ठगी का खुलासा किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस का एक्शन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 3, 2026 at 7:16 PM IST

बलौदाबाजार: बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. थाना भाटापारा ग्रामीण और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने राजस्थान के जयपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर महिलाओं को सस्ते दाम पर कपड़े दिलाने का लालच दिया और लाखों रुपए की ठगी की. तरेंगा निवासी एक युवती से 6,25,239 रुपए की साइबर ठगी की गई थी. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों तक पहुंच बनाई और उन्हें धर दबोचा.

सोशल मीडिया ऐड से शुरू हुई ठगी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके मोबाइल पर इंस्टाग्राम के जरिए सस्ते दाम में कपड़े खरीदने का एक विज्ञापन दिखाई दिया. विज्ञापन आकर्षक था और उसमें महिलाओं के कपड़े, कुर्ती, लहंगे और सूट बेहद कम कीमत में उपलब्ध कराने का दावा किया गया था. लिंक पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज बॉक्स खुला और वहां से बातचीत शुरू हुई. पीड़िता ने एक कुर्ती की कीमत पूछी. आरोपियों ने क्यूआर कोड भेजकर 1600 रुपए ऑनलाइन भुगतान करवाया. इसके बाद ठगी का सिलसिला शुरू हुआ. कभी बिलिंग चार्ज, कभी जीएसटी, कभी डिलीवरी चार्ज और कभी रिफंड चार्ज के नाम पर अलग-अलग किश्तों में रकम जमा कराई जाती रही. रिफंड का लालच देकर लगातार पैसे डलवाए गए. आखिरकार कुल 6,25,239 रुपए जमा कराने के बाद भी न तो कपड़े मिले और न ही पैसा वापस किया गया.

व्हाट्सएप चैटिंग से भी बनाते थे शिकार

जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर प्रमोशनल विज्ञापन चलाते थे. जो भी महिला उस ऐड पर क्लिक करती, उसे व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था. वहीं से बातचीत शुरू होती थी. कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं होने की बात कहकर क्यूआर कोड भेजा जाता था. भुगतान के बाद अलग-अलग बहाने बनाकर और रकम वसूला जाता था. आरोपी बातचीत के दौरान भरोसा दिलाने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट और ऑर्डर कन्फर्मेशन भी भेजते थे. जब पीड़ित ज्यादा सवाल पूछता, तो रिफंड का झांसा देकर और रकम जमा कराई जाती थी.

सोशल मीडिया के जरिए साइबर फ्रॉड

पुलिस की टेक्निकल जांच से खुला राज

शिकायत दर्ज होने के बाद थाना भाटापारा ग्रामीण थाने में अपराध क्रमांक 83/2026 के तहत केस दर्ज किया गया. इसके अलावा धारा 318(4) बीएनएस और 66(डी) आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ. बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन में साइबर सेल की टेक्निकल टीम ने इंस्टाग्राम आईडी, क्यूआर कोड और बैंकिंग ट्रेल का विश्लेषण किया. डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आरोपियों की लोकेशन जयपुर, राजस्थान में ट्रेस की गई. इनपुट मिलते ही पुलिस की संयुक्त टीम जयपुर पहुंची और दबिश देकर दो आरोपियों को हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की है.

साइबर फ्रॉड के आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

देशभर में फैला ठगी का नेटवर्क

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपियों के खिलाफ देश के 17 राज्यों में इसी पैटर्न पर साइबर ठगी के 181 मामले दर्ज हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह नेटवर्क कितना बड़ा और संगठित था. आरोपी सोशल मीडिया आईडी पर महिलाओं के कपड़ों के नाम से कई फर्जी पेज बनाते थे. आकर्षक तस्वीरें अपलोड कर सस्ते दाम का लालच दिया जाता था. प्रमोशनल विज्ञापन चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाती थी. जैसे ही कोई ग्राहक संपर्क करता, उसे व्हाट्सएप पर शिफ्ट कर लिया जाता था और फिर ठगी का खेल शुरू होता था.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वाहन जब्त

पुलिस ने आरोपियों के पास से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं. इनमें मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस शामिल हैं. इसके अलावा एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है, जिसका उपयोग आरोपी आवागमन के लिए करते थे. पुलिस इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके.

पुलिस की अपील: सतर्क रहें

जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने आम नागरिकों, खासकर महिलाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले सस्ते ऑफर के झांसे में न आएं. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें. यदि कोई ऑनलाइन विक्रेता कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा न देकर केवल क्यूआर कोड या एडवांस भुगतान की मांग करता है, तो सतर्क हो जाएं. किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाना में संपर्क करें.

साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल मोबाइल बरामद

बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता

ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के साथ साइबर अपराधियों ने भी नए तरीके इजाद कर लिए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन चलाकर ठगी करना अब आम हो गया है. यह मामला बताता है कि डिजिटल साक्षरता कितनी जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है. तरेंगा की युवती के साथ हुई 6.25 लाख की ठगी सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि चेतावनी है. सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे कई बार जाल बिछा होता है. सस्ती कीमत, त्वरित रिफंड और सीमित समय के ऑफर जैसे शब्द अक्सर धोखाधड़ी का हिस्सा होते हैं. ऑनलाइन लेनदेन करते समय हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना चाहिए.

आगे की जांच जारी

दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस इस पूरे चैनल की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है. संभावना है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से और भी पीड़ितों की जानकारी सामने आ सकती है.

एसपी ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की

बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने इस मामले पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, इसलिए नागरिकों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि भाटापारा ग्रामीण थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया. उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिलाओं को सस्ते दाम में कपड़े उपलब्ध कराने का लालच दिया जाता था. कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा न होने का बहाना बनाकर क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान कराया जाता था. इसके बाद बिलिंग चार्ज, जीएसटी, डिलीवरी और रिफंड के नाम पर लगातार रकम वसूली जाती थी.

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि देश के 17 राज्यों में इसी तरह के 181 मामले आरोपियों से जुड़े हुए हैं. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है और इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है.आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले आकर्षक ऑफर और सस्ते सामान के झांसे में न आएं- भावना गुप्ता, एसपी, बलौदाबाजार

संदिग्ध और लालच वाले ऑफर के झांसे में न आएं- एसपी

बलौदाबाजार एसपी भावना गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें. अगर कोई ऑनलाइन विक्रेता केवल एडवांस भुगतान की मांग करता है या संदिग्ध तरीके से क्यूआर कोड भेजता है, तो सतर्क हो जाएं. एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की घटना होने पर तुरंत नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराएं. समय पर सूचना मिलने से अपराधियों तक पहुंचना आसान होता है.

