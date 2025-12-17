ETV Bharat / state

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सीआरपीएफ टीम ने प्रेशर IED किया नष्ट

एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना के बताए अनुसार 17 दिसंबर 2025 को सीआरपीएफ 214 वाहिनी की टीम नियमित गश्त एवं क्षेत्रीय नियंत्रण अभियान पर निकली थी. इसी दौरान पील्लूर–मरवाड़ा मार्ग से लगभग 300 मीटर अंदर एक कच्चे रास्ते पर संदिग्ध वस्तु नजर आई. सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को सुरक्षित किया और बम डिस्पोजल डिवीजन टीम को मौके पर बुलाया.

बीजापुर: नक्सल प्रभावित थाना फरसेगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पील्लूर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम की है. सीआरपीएफ 214 वाहिनी कैंप पील्लूर की टीम एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाइनिंग अभियान के लिए निकली थी. टीम ने इस दौरान एक प्रेशर IED बरामद किया गया, जिसे सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया. इस कार्रवाई से सुरक्षा बलों के साथ-साथ आम ग्रामीणों को भी बड़े नुकसान से बचा लिया गया.

जांच के दौरान पता चला कि माओवादियों ने मार्ग पर प्रेशर आधारित IED लगाया गया था. यह IED कांच की बोतल में छिपाकर प्लांट किया गया था, जिसे दबाव पड़ते ही विस्फोट करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था. माओवादियों की मंशा थी कि इस रास्ते से गुजरने वाले सुरक्षाबल या ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके.सीआरपीएफ 214 वाहिनी की बीडीडी टीम ने पूरी सावधानी के साथ मौके पर ही IED को निष्क्रिय कर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. कार्रवाई के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ. - चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी

बड़ी नक्सली घटना हुई नाकाम

IED के नष्ट होने के बाद पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान भी चलाया गया, ताकि किसी अन्य विस्फोटक सामग्री की मौजूदगी को सुनिश्चित किया जा सके. सुरक्षा बलों की इस त्वरित और सतर्क कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली घटना टल गई. स्थानीय ग्रामीणों ने भी सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई की सराहना की है. अफसरों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाइनिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि माओवादियों की किसी भी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके.

2026 में नक्सलवाद मुक्त होगा बस्तर,विकास पर फन फैलाए बैठे थे नक्सली, हथियार छोड़कर चुने पुनर्वास :अमित शाह

बस्तर ओलंपिक 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित खेलों के महाकुंभ में कर रहे शिरकत

गरियाबंद में दो हार्डकोर इनामी नक्सलियों का सरेंडर, 20 साल से संगठन में थे सक्रिय