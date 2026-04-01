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UPI PAYMENT: बदल गए नियम ; डबल ऑथेंटिकेशन से होगा ट्रांजैक्शन, जानिए और भी बदले रुल्स

बैंकिंग विशेषज्ञ प्रांजल अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम शुरू किया गया है.

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सांकेतिक फोटो (Photo credit: getty image)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 8:18 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 6:51 PM IST

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लखनऊ : यूपीआई पेमेंट को लेकर नए वित्त वर्ष के पहले दिन से दो बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पहला बदलाव डबल ऑथेंटिकेशन का है. दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि बड़े पेमेंट में अब बैंक पेमेंट करने से पहले समय लगेगा. पहले जैसे तत्काल पेमेंट हो जाता था अब नहीं होगा. ट्रांजैक्शन में बैंक पहले वेरीफिकेशन करेगा और इसके बाद पेमेंट किया जाएगा.

इसके साथ ही एक बड़ी निगरानी भी यूपीआई पेमेंट पर की जाएगी. छोटे-छोटे पेमेंट लगातार लेने में जब आप जीएसटी सीमा तक पहुंचेंगे तो इनकम टैक्स के नोटिस आने की भी आशंका होगी, इसलिए छोटे दुकानदार अगर यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं तो उनके लिए जरूरी होगा कि वह करंट अकाउंट बनवाएं. जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि उनको कभी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए.




बैंकिंग विशेषज्ञ प्रांजल अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम शुरू किया गया है. बड़े पेमेंट में आपको डबल ऑथेंटिकेशन का सामना करना पड़ेगा. पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको ओटीपी डालना होगा, इसके बाद मोबाइल में एक अन्य स्थाई पासकोड डालना होगा. यह पासकोड नंबर, फेस इंप्रेशन और फिंगर इंप्रेशन भी हो सकता है. दोनों तरह के पासवर्ड डालने पर ही मनी ट्रांजैक्शन हो सकेगा.

जानिये क्या कहते हैं विशेषज्ञ? (Video credit: ETV Bharat)
उन्होंने बताया कि अब नए नियम के तहत बड़े पेमेंट में देर लगेगी. अब जैसे ही आप डबल ऑथेंटिकेशन करके पेमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा. बैंक इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में 1 मिनट का समय ले सकता है. इसके बाद में पेमेंट हो जाएगी. यह एक बड़ा बदलाव होगा. उन्होंने बताया कि लिमिट में कोई बदलाव नहीं आया है. रोजाना ₹100000 तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स अदा करने और कुछ एजुकेशनल बिलिंग में ज्यादा लिमिट है वह भी पुराने की तरह ही बनी हुई है. उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया.उन्होंने बताया कि डेबिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट करने पर कुछ शुल्क लगेगा. सरकार अभियान शुल्क तय कर रही है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा व्यापारियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह यूपीआई पेमेंट 40 लाख रुपये सालाना से अधिक ना लें. अगर उन्होंने यह किया तो फिर उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वरना उनको इनकम टैक्स के नोटिस आ जाएंगे. इसलिए अधिक मूल्य यूपीआई पेमेंट लेना हो तो करंट अकाउंट में लें और जीएसटी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लें.खास बातें
  • यूपीआई पेमेंट में अब डबल ऑथेंटिकेशन होगा.
  • ओटीपी आएगा ओर दूसरा स्थाई पासकोड होगा.
  • स्थाई पासकोड मोबाइल में होगा जोकि फेस इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन या कोड हो सकता है.
  • यूपीआई पेमेंट की रोजाना सीमा एक लाख तक होगी.
  • इनकम टैक्स पेमेंट और अन्य बड़े भुगतान में सीमा एक रहेगी.
  • छोटे दुकानदारों को यूपीआई पेमेंट लेने में यह ध्यान रखना होगा कि वह सालाना 40 लाख रुपये से अधिक ना हो.
  • 40 लाख से अधिक का पेमेंट लेने के लिए करंट अकाउंट का उपयोग करें और जीएसटी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं.

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Last Updated : April 2, 2026 at 6:51 PM IST

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