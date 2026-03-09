ETV Bharat / state

यूपी भाजपा में होने जा रहा बड़ा बदलाव, कई पदाधिकारियों को लग सकता है झटका, नए चेहरों को मिलेगी कमान

छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने की भी चर्चा है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नए नियम अपनाए हैं. खास बात यह है कि अब दो बार किसी पद पर रह चुके पदाधिकारियों को दोबारा वही जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. तीसरी बार किसी को एक ही पद पर मौका नहीं मिलेगा. इस फैसले से कई बड़े और पुराने नेताओं की दावेदारी पर संकट मंडरा रहा है. सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने की भी चर्चा है, क्योंकि कुछ जगहों पर शिकायतें आई हैं कि चहेतों को बढ़ावा मिला और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई. यह बदलाव मिशन-2027 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. पार्टी चाहती है कि संगठन में नई ऊर्जा आए और युवा तथा नए चेहरों को ज्यादा जगह मिले. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर नई टीम तैयार कर रहे हैं. इसमें प्रदेश स्तर से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला इकाइयों और मोर्चा-प्रकोष्ठों तक फेरबदल की योजना है. पार्टी में काफी पद खाली हैं, जिन्हें योग्य कार्यकर्ताओं से भरा जाएगा. (Photo Credit; ETV Bharat)