मोटर व्हीकल एक्ट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, 16 साल के बच्चों का भी बनेगा लाइसेंस

वाहन चालक को भारी वाहन का लाइसेंस बनाने में चार वर्ष तक का समय लगेगा. ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी में भी बदलाव होगा.

लाइसेंस बनवाने के लिए लगी लाइन.
लाइसेंस बनवाने के लिए लगी लाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:30 PM IST

लखनऊ : केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. संशोधन होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कठिन होगा. लाइसेंस की श्रेणी बदल जाएगी. व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए लाइट मोटर व्हीकल 1 और लाइट मोटर व्हीकल 2 कैटेगरी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे. अनुभव के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा.

कॉमर्शियल वाहनों की श्रेणी के हिसाब से एक वर्ष के अनुभव पर दूसरा लाइसेंस बनेगा. वाहन चालक को भारी वाहन का लाइसेंस बनाने में चार वर्ष तक का समय लगेगा. कई सारे और बदलाव भी शामिल हैं. अगले बजट सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में होने वाला बदलाव संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा. यहां से पास होने के बाद नया मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2025 लागू हो जाएगा.

ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी में भी बदलाव होगा. (Video Credit; ETV Bharat)

सख्त होगा लाइसेंस नियम : परिवहन मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था, विश्व के तमाम देशों में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना सबसे कठिन है, लेकिन भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्ती से नियम लागू किए जाने चाहिए. अब इसकी तैयारी भी हो गई है. दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन चालक को भारी वाहन का लाइसेंस बनवाने में आने वाले कुछ दिनों में चार वर्ष तक का समय लगेगा.

कुछ ऐसा है नियम : पहले साल जिस वाहन चालक के पास एक वर्ष से सामान्य चार पहिया लाइसेंस होगा, उसका ही सामान्य व्यावसायिक वाहन लाइसेंस बनेगा. व्यावसायिक वाहन लाइसेंस के एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर मीडियम भार वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा. इस डीएल की अवधि को एक वर्ष बीतने के बाद ही हैवी लाइसेंस बनाया जाएगा. जिनके पास पहले से ही मीडियम व हैवी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उन्हें नए सिरे से लाइसेंस जारी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
साढ़े तीन हजार किलोग्राम भार वाहन चालकों के लिए एलएमवी 1 और साढ़े सात हजार किलोग्राम भार वाहन चालकों को एलएमवी 2 कैटिगरी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

16 साल के बच्चों के भी बन सकेंगे डीएल : ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने 50 सीसी के वाहन बनाने बंद कर दिए. इसके बाद 16 वर्ष के किशोरावस्था वाले आवेदकों के डीएल जारी होना भी बंद हो गए, लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों के आने के बाद 16 साल से ऊपर के किशोर भी लाइसेंस बनवा सकेंगे. उनके लिए लर्नर लाइसेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी. नए मोटर वाहन अधिनियम में 1500 वॉट तक के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 16 साल से 18 साल के बीच की आयु वाले आवेदकों के भी डीएल बन सकेंगे.

60 साल पर देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट : अभी तक 40 साल से ऊपर की आयु वाले लाइसेंस धारकों को डीएल रिनुअल कराने के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था थी, लेकिन अब 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाइसेंस रिनुअल कराने के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाएगा. यानी अब 40 साल की आयु पर नहीं बल्कि 60 साल की आयु पूरी करने के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण करने पर ही चिकित्सकीय प्रमाण पत्र लगाना होगा. इससे बड़ी संख्या में आवेदकों को राहत मिलेगी.

75 साल के बाद डीएल के लिए देना होगा टेस्ट : ड्राइविंग टेस्ट को लेकर भी नए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किए जा रहे हैं. लाइसेंस पांच साल के लिए रिनुअल करने के बजाय सिर्फ एक साल के लिए ही रिनुअल किया जाएगा. 75 साल की आयु पूरी होने पर ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य होगा.

मंत्री बोले- कुशल ड्राइवर का ही बनेगा लाइसेंस : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि जब 16 साल की आयु वाले बच्चों को माता-पिता गाड़ी दे ही देते हैं, तो उनके पास लाइसेंस भी होना ही चाहिए. अब 50 सीसी वाले वाहन भले न निर्मित हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में आ गए हैं और बच्चे इन्हें चला रहे हैं. ऐसे में 16 साल से 18 साल की आयु वालों के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था की जाएगी. ड्राइविंग लाइसेंस हमारे यहां बड़ी आसानी से बन जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए. अब कुशल ड्राइवर को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, जिससे सड़क हादसों पर भी रोक लगेगी.

