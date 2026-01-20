ETV Bharat / state

मोटर व्हीकल एक्ट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, 16 साल के बच्चों का भी बनेगा लाइसेंस

लाइसेंस बनवाने के लिए लगी लाइन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. संशोधन होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कठिन होगा. लाइसेंस की श्रेणी बदल जाएगी. व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए लाइट मोटर व्हीकल 1 और लाइट मोटर व्हीकल 2 कैटेगरी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे. अनुभव के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा. कॉमर्शियल वाहनों की श्रेणी के हिसाब से एक वर्ष के अनुभव पर दूसरा लाइसेंस बनेगा. वाहन चालक को भारी वाहन का लाइसेंस बनाने में चार वर्ष तक का समय लगेगा. कई सारे और बदलाव भी शामिल हैं. अगले बजट सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में होने वाला बदलाव संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा. यहां से पास होने के बाद नया मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2025 लागू हो जाएगा. ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी में भी बदलाव होगा. (Video Credit; ETV Bharat) सख्त होगा लाइसेंस नियम : परिवहन मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था, विश्व के तमाम देशों में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना सबसे कठिन है, लेकिन भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्ती से नियम लागू किए जाने चाहिए. अब इसकी तैयारी भी हो गई है. दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन चालक को भारी वाहन का लाइसेंस बनवाने में आने वाले कुछ दिनों में चार वर्ष तक का समय लगेगा. कुछ ऐसा है नियम : पहले साल जिस वाहन चालक के पास एक वर्ष से सामान्य चार पहिया लाइसेंस होगा, उसका ही सामान्य व्यावसायिक वाहन लाइसेंस बनेगा. व्यावसायिक वाहन लाइसेंस के एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर मीडियम भार वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा. इस डीएल की अवधि को एक वर्ष बीतने के बाद ही हैवी लाइसेंस बनाया जाएगा. जिनके पास पहले से ही मीडियम व हैवी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उन्हें नए सिरे से लाइसेंस जारी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

साढ़े तीन हजार किलोग्राम भार वाहन चालकों के लिए एलएमवी 1 और साढ़े सात हजार किलोग्राम भार वाहन चालकों को एलएमवी 2 कैटिगरी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे.