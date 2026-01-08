ETV Bharat / state

हाथियों के विचरण में बड़ा बदलाव, एक समूह के बदले छोटे दलों में बंटे, वनविभाग और ग्रामीण परेशान

कोरबा : हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है. यह संरक्षित श्रेणी के वन्यजीव हैं. सामान्य तौर पर अब तक हाथी बड़े समूह में जंगल में विचरण करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से हाथियों के इस पैटर्न में बदलाव आया है. वन विभाग के अधिकारी खुद ही कह रहे हैं कि हाथी छोटे-छोटे समूह में बंट गए हैं. हाथी अब 2, 3 , 10 इस तरह के छोटी संख्या का समूह बनाकर अलग-अलग दिशाओं में फैल गए हैं. इससे हाथियों के लोकेशन ट्रैक करने में समस्या आ रही है. हाथियों के विचरण का पैटर्न क्यों बदला है? इसके लिए व्यापक रिसर्च की जरूरत है. रिसर्च जब होगा तब होगा, फिलहाल वन विभाग की टेंशन बड़ी हुई है.

वनविभाग और ग्रामीण परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

