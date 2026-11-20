ETV Bharat / state

ठगों के 'डिजिटल अरेस्ट' पर भारी पड़ी SBI और पुलिस की सूझबूझ, ऐसे बचे रिटायर्ड अफसर के 76.60 लाख रुपए

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: जनपद में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और साइबर सेल की सूझबूझ से एक रिटायर्ड अधिकारी की जीवनभर की जमा पूंजी लुटने से बच गई. साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर और आतंकवादी गतिविधियों में फंसाने का डर दिखाकर रिटायर्ड अफसर को दो दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा.

प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट का मामला (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान ठगों ने उनसे 76.60 लाख रुपये ट्रांसफर कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बैंक में आरटीजीएस के दौरान अधिकारियों को शक हुआ और पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर इस बड़ी ठगी को नाकाम कर दिया.

दरअसल, टैगोर टाउन के शांतिकुंज अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार श्रीवास्तव को 17 नवंबर को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उनके आधार कार्ड से जुड़े एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मुंबई के केनरा बैंक खाते में हुआ है, जिसका लिंक पुलवामा हमले और 24 अन्य आतंकी व आपराधिक मामलों से है. ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया और कहा कि उनकी निगरानी के लिए घर के बाहर 'अल्फा टीम' तैनात कर दी गई है. वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर तुड़वाई एफडी अपराधियों ने पीड़ित को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लेकर लगातार निगरानी में रखा और किसी से भी संपर्क न करने की हिदायत दी. विश्वास जीतने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट, नोटिस और बैंक पासबुक भी भेजी. बाद में एक अन्य ठग ने खुद को सीबीआई चीफ बताते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें अपनी सारी रकम सरकारी निगरानी वाले खाते में जमा करनी होगी. डर के कारण पीड़ित ने अपनी एफडी तुड़वाई और 76.60 लाख रुपये एसबीआई की कर्नलगंज शाखा के अपने खाते में जमा करा दिए. बैंक अधिकारियों के शक ने टाली बड़ी वारदात