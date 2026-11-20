ठगों के 'डिजिटल अरेस्ट' पर भारी पड़ी SBI और पुलिस की सूझबूझ, ऐसे बचे रिटायर्ड अफसर के 76.60 लाख रुपए
"अगर कोई पुलिस, सीबीआई या ईडी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर डराए और पैसे मांगे, तो कोई ट्रांजेक्शन न करें"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:19 PM IST
प्रयागराज: जनपद में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों और साइबर सेल की सूझबूझ से एक रिटायर्ड अधिकारी की जीवनभर की जमा पूंजी लुटने से बच गई. साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर और आतंकवादी गतिविधियों में फंसाने का डर दिखाकर रिटायर्ड अफसर को दो दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा.
इस दौरान ठगों ने उनसे 76.60 लाख रुपये ट्रांसफर कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन बैंक में आरटीजीएस के दौरान अधिकारियों को शक हुआ और पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर इस बड़ी ठगी को नाकाम कर दिया.
दरअसल, टैगोर टाउन के शांतिकुंज अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार श्रीवास्तव को 17 नवंबर को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए दावा किया कि उनके आधार कार्ड से जुड़े एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मुंबई के केनरा बैंक खाते में हुआ है, जिसका लिंक पुलवामा हमले और 24 अन्य आतंकी व आपराधिक मामलों से है. ठगों ने उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया और कहा कि उनकी निगरानी के लिए घर के बाहर 'अल्फा टीम' तैनात कर दी गई है.
वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर तुड़वाई एफडी
अपराधियों ने पीड़ित को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लेकर लगातार निगरानी में रखा और किसी से भी संपर्क न करने की हिदायत दी. विश्वास जीतने के लिए ठगों ने व्हाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट, नोटिस और बैंक पासबुक भी भेजी. बाद में एक अन्य ठग ने खुद को सीबीआई चीफ बताते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक उन्हें अपनी सारी रकम सरकारी निगरानी वाले खाते में जमा करनी होगी. डर के कारण पीड़ित ने अपनी एफडी तुड़वाई और 76.60 लाख रुपये एसबीआई की कर्नलगंज शाखा के अपने खाते में जमा करा दिए.
बैंक अधिकारियों के शक ने टाली बड़ी वारदात
19 नवंबर को जब पीड़ित की पत्नी आभा श्रीवास्तव 76.60 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए ठगों के खाते में भेजने एसबीआई की कर्नलगंज शाखा पहुंचीं, तो इतनी बड़ी रकम के संदिग्ध लेनदेन पर बैंक अधिकारियों को शक हो गया. क्षेत्रीय प्रबंधक प्रसून कुमार और शाखा प्रबंधक अरविंद शर्मा समेत बैंककर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस उपायुक्त (अपराध) को दी.
घर में चल रही थी वीडियो कॉल, पुलिस ने छुड़ाया
सूचना मिलते ही साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक घनश्याम यादव अपनी टीम के साथ बैंक पहुंचे और पूरी बात समझी. इसके बाद टीम तुरंत पीड़ित के घर पहुंची, जहां रिटायर्ड अधिकारी उस वक्त भी ठगों के साथ वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे. पुलिस ने तत्काल कॉल कटवाकर उन्हें ठगों के चंगुल से मुक्त कराया और परिवार की काउंसलिंग की. पुलिस ने पीड़ित के मोबाइल से संदिग्ध नंबर और फर्जी दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस की आमजन से अपील
पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. अगर कोई पुलिस, सीबीआई या ईडी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर डराए और पैसे मांगे, तो घबराएं नहीं और न ही कोई ट्रांजेक्शन करें. युवा पीढ़ी अपने घर के बुजुर्गों को ऐसे साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करे. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ठगी की आशंका होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.
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